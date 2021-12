DVTK Jegesmedvék – Újpesti TE 4–3 (1–1, 2–1, 1–1)

Miskolc, 545 néző. V.: Korbuly, Haszonits (Kövesi, Szabó D.).

DVTK Jegesmedvék: Duschek (Kiss B.) – Hyvarinen, Wehrs 1, Galajda 1, Lövei, Mattyasovszky – Hadobás, Doetzel (1), Farkas M., Mihalik (1), Pecsét (1) – Szirányi, Kiss R. 2, Walker, Miskolczi, Elgestal (1) – Szabad, Illés M., Galanisz, Ritó (1), Vojtkó (1). Vezetőedző: Tokaji Viktor.

Újpesti TE: Márkus – Balázsi, Stadel, Coatta 1, Kiss Patrik (1), Németh A. 1 – Jago 1, Kiss Philip (1), Benk (1), Just (2), Kovács A. – Pokornyi, Varga A. (1), Csergő, Suter, Zsigmond Á. – Balogh B., Kovács S., Nemes. Vezetőedző: Virág Csaba.

Kiállítások: 14, ill. 18 perc.

Tokaji Viktor: – Nagyon örülök, hogy megszakadt a vereségszériánk, és végre győztünk. Az eredmény mellett annak is örülök, hogy a srácok elhitték, meg tudják verni az Újpestet. Fontos volt, hogy mi szereztük meg az első gólt, és később is meg tudtunk újulni a jégen. Jó karaktert mutatott a csapat, remélem, most átszakadt a gát.

Virág Csaba: – Jobban játszottunk, mint kedden, mégis kikaptunk. Bebizonyosodott, hogy a DVTK, ha odateszi magát, bárkit képes megverni. 3–3-nál akár a javunkra is billenhetett volna a mérleg, de ilyen a jégkorong és ilyen a liga. Csalódottak vagyunk, viszont megyünk tovább.