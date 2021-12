Bagó László, a MEAFC vezetőedzője: – Úgy zártuk a hétközi, kaposvári Magyar Kupa-visszavágót, ahogyan terveztük, tisztesen helytálltunk, harcos, bátor játékot mutattunk, ezt a mentalitást kell továbbvinnünk a bajnokságban is. Új játékosunk, Igor Menchuk egyre jobban beépül a csapatba, ennek örülünk, ponterős játékosból sosem elég. Ugyanakkor azt is reméljük, hogy ütőnk, Kovács Zoltán is lesz már olyan állapotban, hogy sérülése után bírni fogja a lába a terhelést. Merthogy a csapatnak szüksége van egy olyan vezérre, akire mindenki hallgat a pályán, aki mind nyitásfogadásban, mind támadások befejezésekor nagyon stabil teljesítményre képes. A fehérváriak a tabella elején vannak, ők az esélyesek, szintén rendelkeznek két légióssal, illetve igazoltak több fiatalt is. Amennyiben olyan lesz a hozzáállásunk, mint Kaposváron, akkor akár meglepetést is okozhatunk.