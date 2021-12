A harmadik negyed elején Vorpahl megszerezte első pontjait, majd távoli dobásokkal próbálták átvenni a vezetést a hazaiak, de ez nem ment, a 25. percben a kilencedik triplakísérlet is kimaradt. Büntetők után lett meg az egál (30-30), ám a Vasas részéről Heljic hármast ért el (csapatának nyolcadik ilyen kísérletéből ez volt a harmadik olyan, amelyik célba ért). Aztán, amikor utóbbi játékos centerhelyről is gólt szerzett, hazai időkérés következett (32-35). A játékrész utolsó percében Smailbegovic húzott be egy demoralizáló hármast, majd Budácsik vert be egy centergólt (37-42), tovább fokozva ezzel a diósgyőri kínokat.