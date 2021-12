Az MK 2. fordulójának első találkozójából kiindulva egyértelmű, hogy bármilyen arányú győzelem és döntetlen esetén a Jegesmacik léphetnek tovább – sakknyelven szólva az estleges reminél most nem lesz szétlövés. Mivel a két meccsen az összesen szerzett gólok számítanak, a piros-fehérek egy mínuszszal is nyernek, ha két „fával” veszítenek, akkor egál lesz és jön a hosszabbítás, majd szükség esetén a szétlövésnek nevezett büntetőpárbaj. Fontos tudnivaló, hogy az idegenben szerzett több gól nem oszt és nem szoroz: ennek jegyében csak akkor folytatódik a hatvan perc, ha a fővárosiak akármilyen arányban, de két találattal hozzák a rendes játékidőt. A három harmad után pedig csak akkor esnek ki a Macik és diadalmaskodik a MAC, ha a különbség három lesz a budapestieknek. Mivel a jégkorongban minden lehetséges, ezért a hazaiaknak nagyon kell vigyázniuk, felértékelődik például az is, hogy melyik gárda szerzi meg a vezetést. Az erőviszonyok kiegyenlítettségét mutatja a napokban lejátszott két DVTK – MAC találkozó. A kupa első felvonását a miskolciak nyerték kettővel, a ligaösszecsapást pedig a fővárosiak hozták kettővel, a vetélkedő harmadik felvonásának kimenetele így bizonytalan már csak azért is, mert ebben a műfajban a hazai pályának nincs akkora jelentősége, mint mondjuk a labdarúgásban.