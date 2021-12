Ennek az az oka, hogy a miskolciak továbbra is gólképtelenek, a mezőnyben a legkevesebbszer vették be ellenfeleik hálóját: tizenhat összecsapáson mindössze huszonkilenc találatot termeltek. Mivel ebben a műfajban nincs két egyforma meccs, ráadásul az sem számít, hogy a kilencedik diósgyőriek az első újpestieket fogadják, a mérkőzésen bármi megtörténhet. Galaniszék zsinórban tizenkét vereséget szenvedtek el, az is lehet, hogy tizenharmadszor buknak, de előfordulhat, hogy egy tucat fiaskó után behúzzák első sikerüket.