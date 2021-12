– Mindig optimista vagyok! Ahogy korábban többször elmondtam, nem sorozatokban gondolkodunk, hanem mindig a következő mérkőzést akarjuk megnyerni, és ha ez sikerül, akkor utólag lehet a szériáról beszélni. A fő hangsúlyt a három pont begyűjtésére helyezzük ezúttal is – jelentette ki a tréner, aki arra a kérdésre, hogy a vasárnapi gólözön javíthatott-e a csapat önbizalmán, bátorságán, és ezzel összefüggésben ezúttal akár az első percektől nyomás alá helyezhetik ellenfelüket, vagy az elején szükség van a türelemre, ezt felelte: – Mindig azt kérjük a labdarúgóktól, hogy az első perctől tegyék oda magukat, de ebben a játékban nagyon fontos a türelem is. A Szolnok elleni felkészülési mérkőzésen is megvolt a kellő számú helyzet, ami akkor kimaradt, most vasárnap viszont a koncentráció javulásával nagyobb különbségű győzelmet arattunk. Nemcsak a gólszerző, de a teljes csapat önbizalmának is jót tesznek a gólok, ám most sem szabad megelégedetté válni, mert a következő meccsen is ugyanannyit, ha nem többet kell tenni az újabb találatokért.