– Szentes egy régi-régi magyarországi pólós fellegvár, bázis, ahol sosem könnyű jó eredményt elérni – nyilatkozta Kis István. – Tavaly, az utolsó előtti fordulóban sikerült nyernünk náluk, 14–9- re, az idei szezonban pedig már meccseltünk egymással, méghozzá a Magyar Kupában. Itthon kikaptunk tőlük 7–5-re, amiben nem maga a vereség ténye volt elfogadhatatlan, hanem az, hogy csupán ötször tudtunk a kapujukba találni. Aztán a visszavágóra szépen összekapta magát a csapat, nyertünk is 8–7-re, ám ez sajnos összességében nem volt elégséges a nyolc közé kerüléshez. Amennyiben megnézzük a bajnoki táblázatot, akkor az látszik, hogy nekünk 6 pontunk van, nekik 7, ők még a BVSC-t lepték meg az első körben, aztán hozzánk hasonlóan két vállra fektették a Debrecent, az egy pontot pedig a Kaposvár elleni döntetlenjük jelentette. A sok lényeges dolog mellett talán a legfontosabb, hogy a meccs elejétől figyeljünk, ne engedjük ellépni a Szentest, mert akkor nehéz lehet a visszakapaszkodás. Vannak náluk is fiatalok, nagyon jó lövők és harcos centerek, nem lesz egyszerű a mérkőzés, de képesnek tartom arra a csapatot, hogy idegenben is jó eredményt érjen el. Sajnos, lesz egy hiányzónk, Sélley-Rauscher betegség miatt most és a hét végi összecsapáson sem tud játszani.