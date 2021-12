A több mint negyvenéves múltra visszatekintő Ötpróba mozgalom legújabb kiírása 2021. június 1-jén vette kezdetét: a fő cél változatlan, rendszeres mozgásra motiválni a résztvevőket, de a 2024-es párizsi olimpiáig tartó ciklus során a szabadidősport-eseménysorozaton indulók sportteljesítményükkel pontokat gyűjthetnek, amelyek révén különböző ajándékokat nyerhetnek, valamint a végén esélyük lesz a franciaországi játékokon való részvételre is. A korábbiakhoz képest változás, hogy az eddigi hét mozgásforma nyolcra bővült: futás, túrázás, országúti és hegyikerékpár, úszás, kajak-kenu, valamint triatlon mellett már görkorcsolyában is lehet pontokat gyűjteni a meghatározott eseményeken. November 27-én debütál az első vidéki helyszín, Miskolc, ahol az „Ötpróba Úszónapok”-at rendezik meg a szervezők. A helyszín a Kemény Dénes Városi Sportuszoda lesz (Miskolc, Egyetem u. 2.), ahol a szívesen tempózó szabadidő-sportolók a 10 sávos, 50 méteres medencében teljesíthetnek 500, 1500 és 3000 méteren, 1, 2 és 4 Ötpróba-pontért.