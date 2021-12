– Köszönöm, most már jól vagyok – válaszolta megkeresésünkre Nemes Rita, aki a „mióta?” kérdésre így folytatta: – Kemény hét hónap van mögöttem, úgy tűnik, hogy az idegsérülés okozta fájdalmakon végre túl vagyok, és talán mostanra kijelenthetem azt, hogy százszázalékos állapotban vagyok. Mármint az egészségemet illetően, nyilván fizikailag még nem, de a felkészülés elején ez nem is cél. Az, hogy a derekam megütése után milyen kellemetlen volt a ülőgumónál ez az idegsérülés, hogy folyamatosan fájdalmat éreztem az igénybevételnél, remélem, hogy csak egy rossz emlék marad. És amit az elején is mondtak, az igaz lett, pihentetés nélkül nem jött volna rendbe. Sajnos, az idegszálak gyógyulása nagyon lassú folyamat, hiába próbáltam edzésbe állni nyolc hét után, a fájdalmat éreztem, és csak olyan edzésmunkát tudtam végezni, aminél nem volt fájdalom, és ezek között a futás nem szerepelt. Tényleg nagy öröm a számomra, hogy végre tudok sprintelni, de persze vissza kell még jönnie ennek a mozgásnak teljességében, hiszen nyár óta nem volt ebben részem. Szeptember elején kezdtem el a tréningeket, óvatosan, és 4-5 hét kellett, hogy egyáltalán ne érezzek semmit a korábbi sérülésből. Pont úgy lett, ahogy azt hónapokkal ezelőtt mondták: novemberre múlt el a fájdalom.