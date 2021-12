Szatmári Csaba: – Jól játszottunk az első félidőben, óriási labdabirtoklási fölényünk több helyzetet is eredményezett, amelyből kettőt sikerült kihasználnunk. A második játékrészt is végig domináltuk, akkor is megvoltak a lehetőségeink, de sajnos több gólt már nem sikerült szereznünk.