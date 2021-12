A főpróba remekül sikerült a piros-fehérek számára, hiszen a szerda esti Magyar Kupa-negyeddöntő első meccsét 6–4-re megnyerték a MAC HKB Újbuda vendégeként, de a sajátos lebonyolítási rend szerint mégsem érezhetik magukat páholyban. A kétmérkőzéses párharc keretében ugyanis az összesített eredmény számít, és nem veszik figyelembe az idegenben szerzett több gólt sem. Az oda-vissza vágós forma következtében már az első mérkőzés is végződhetett volna döntetlenre, miként a második is lehet iksz. Vagyis ebben az esetben nem hosszabbítanak, és nincs szükség szétlövésre sem. Amennyiben jövő kedden az újpestiek bármilyen arányban nyernek Miskolcon, akkor – mivel ebben az esetben a küzdelem a nyertes találkozók alapján egy-egyre állna – csökkentett létszámban, három-három mezőnyjátékossal öt percet hosszabbítanak, és ha ebben egyik fél sem szerez gólt, akkor következnek a büntetők, végül pedig a győztes továbbjut. Ebből következik, hogy november 30-án a siker mellett az iksz is jó a Maciknak, a rendes játékidős vereségüknél pedig már a hosszabbítás vagy a lutri (a büntetők) határoznak a fináléba kerülő együttesről.