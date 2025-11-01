Vígjáték a színen Mezőkövesden

A márciusban elmaradt előadást, a Nem élhetek muzsikaszó nélkül című vígjátékot nézhetik meg a színházkedvelők november 5-én Mezőkövesden, a közösségi házban. Móricz Zsigmond művét Kis Domonkos Márk rendezésében tekinthetik majd meg az érdeklődők. A 18 órakor kezdődő előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen a Közösségi Ház emeleti jegypénztárban hétfőtől csütörtökig 9–15 óráig, illetve pénteken 12 óráig, vagy telefonon a 06-49/500-135-ös számon lehet. A program a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.