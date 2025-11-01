november 1., szombat

Marianna névnap

14°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előadás

1 órája

Vígjáték a színen Mezőkövesden

Címkék#Mezőkövesd#Móricz Zsigmond#vígjáték#program

November 5-én Móricz Zsigmond művet visznek színpadra a Mezőkövesdi Közösségi Házban.

Boon.hu
Vígjáték a színen Mezőkövesden

A márciusban elmaradt előadást, a Nem élhetek muzsikaszó nélkül című vígjátékot nézhetik meg a színházkedvelők november 5-én Mezőkövesden, a közösségi házban. Móricz Zsigmond művét Kis Domonkos Márk rendezésében tekinthetik majd meg az érdeklődők. A 18 órakor kezdődő előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen a Közösségi Ház emeleti jegypénztárban hétfőtől csütörtökig 9–15 óráig, illetve pénteken 12 óráig, vagy telefonon a 06-49/500-135-ös számon lehet. A program a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu