1 órája

„Beton, kávé és érzelem a vásznon” – egy alkotó, aki mélypontból építette fel művészetét - fotókkal, videóval

Címkék#kiállítás#boon video#Bernadett#művészet#anyag#festészet#beton#vászon

Hogy mi mindent fel lehet használni a művészetben, azt el sem tudtuk képzelni!

Ha megkérdeznénk a nyíregyházi születésű hölgyet, hogyan telt eddigi élete, nehéz lenne két mondatban összefoglalni. Nem tartozik azon emberek sorába, akik sokat variálnak, ha a megélhetésről van szó. A mélypontot az életében a szülei elvesztése jelentette. A fájdalom azonban nem törte meg – inkább alkotásra ösztönözte. A festészet lett számára a menedék, a terápia és az önkifejezés eszköze.

művészet felsőfokon
Érdemes kilátogatni a kiállításra
Forrás: Békési Bernadett

A mindennapokból a művészetbe

Bernadett a munka és az élet kihívásai mellett, megtalálta azt a tevékenységet, amely megnyugvást hoz számára. Ecsetet ragadt újra a kezébe. A kezdeti kísérletezgetések után az absztrakt festészet vált az igazi önkifejezési formájává. Elmondása szerint ebben a stílusban tudja leginkább megmutatni, mi történik a lelkében – legyen az csendes harmónia vagy éppen egy belső vihar.

Kávéval, sóval és betonnal fest

Ami igazán különlegessé teszi Békési Bernadett munkáit, az a bátor anyaghasználat. Vásznain a festék mellett gyakran megjelenik a beton, a só, sőt a kávé is. Ezek az anyagok nem csupán textúrák, hanem mélyebb jelentést is hordoznak – a hétköznapiság és a törékenység szimbólumai. Ez az egyedi megközelítés nem csak látványban, de érzékelésben is különleges élményt nyújt. Kiállításai a vakok és gyengén látók számára is befogadhatók, hiszen különböző textúrák tapinthatóvá teszik az érzelmeket – szó szerint.

Békési Bernadett Miskolcra érkezik kiállításával

Fotók: Békési Bernadett

Liminalitás

Az alkotó következő önálló kiállítása november 04-én nyílik meg Liminalitás címmel. Az új tárlat ígérete szerint a rétegzettség, az érzelmek és az anyagok harmóniáját tárja a közönség elé – ahogy az alkotó fogalmaz:

A festészetben nincsenek határok, csak érzések.

 

 

boon.hu video

