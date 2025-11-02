1 órája
Tarol az Oscar-díjas rendező új filmje: a CineFest közönségdíjasa külföldön is hódít
A magyar közönség után most a határon túli nézők is találkozhatnak a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál Közönségdíjas filmjével. Az Oscar-díjas Deák Kristóf szatirikus, mégis szívhez szóló társadalmi vígjátéka, az Egykutya november közepétől Románia több városában is a mozik műsorára kerül, miután Magyarországon már több mint 34 ezren látták.
A Egykutya története szokatlanul izgalmas utat járt be. Varga Lóránt azonos című drámájából indult, amely a PopUp produkció színházi előadásaként vált kultikussá. A darab több mint száz estét élt meg, és minden alkalommal a közönség visszajelzései formálták, ez a közösségi alkotófolyamat pedig végül a filmváltozatban teljesedett ki.
Egykutya: négy színész és egy Oscar-díjas rendező
A film különlegessége, hogy ugyanaz a négy színész – Döbrösi Laura, Bakonyi Alexa, Tenki Dalma és Tóth Károly – kelti életre a főszereplőket, akik színpadon már bizonyították karaktereik erejét és kémiáját. A rendezői székben az Oscar-díjas Deák Kristóf ül, aki a Mindenki, a Foglyok és Az unoka után most ismét egy emberi, mégis csípős humorú történettel tér vissza.
Ez az év végjátéka! Vastaps fogadta az Egykutyát a miskolci világpremieren
Romániai premier és fesztiválkörút
Az Egykutya a romániai bemutatót megelőzően a marosvásárhelyi ALTER-NATIVE Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon (november 6–9.) debütál, majd a Bukaresti Magyar Filmhéten (november 14-től) is látható lesz. A bukaresti vetítésen és a november 13-i kolozsvári előbemutatón maga Deák Kristóf is részt vesz, így a közönség személyesen találkozhat az Oscar-díjas rendezővel, ahogyan azt ehették a miskolci világpremieren is. Akkor beszélgettünk a rendezővel, az interjút ebben a cikkben olvashatja.
„A közönség reakciója a legfontosabb” – interjú Deák Kristóf Oscar-díjas rendezővel
Nemzetközi úton a miskolci közönség kedvence
A film többek között Kolozsváron, Nagyváradon, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen is műsoron lesz – eredeti magyar hanggal, román felirattal. A független produkcióként, az ACG Reklámügynökség gyártásában készült Egykutya Magyarországon továbbra is látható a mozikban, az InterCom forgalmazásában. A film itthon már bizonyította sikerét: októberi premierje óta több mint 34 ezren váltottak rá jegyet, és a CineFest közönségdíja után most a nemzetközi porondon is elindul hódító útjára.
A készítők jelenleg tárgyalnak a bolgár forgalmazásról, így hamarosan a balkáni közönség is találkozhat a film egyedi világával.
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Miskolcon nyit új éttermet a tévéből ismert séf! Ezt nem csak a helyiek fogják imádni
Biztos, hogy mindenki ismer valakit, aki nála született – Prof. Dr. Berkő Péter, Miskolc legendás szülész-nőgyógyásza
Hihetetlen, mi húzódik Miskolc alatt: titkos város van a Tetemvár mélyén - fotókkal, videóval