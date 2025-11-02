november 2., vasárnap

Achilles névnap

13°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egykutya

1 órája

Tarol az Oscar-díjas rendező új filmje: a CineFest közönségdíjasa külföldön is hódít

Címkék#CineFest#Egykutya#Deák Kristóf#közönségdíj#CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

A magyar közönség után most a határon túli nézők is találkozhatnak a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál Közönségdíjas filmjével. Az Oscar-díjas Deák Kristóf szatirikus, mégis szívhez szóló társadalmi vígjátéka, az Egykutya november közepétől Románia több városában is a mozik műsorára kerül, miután Magyarországon már több mint 34 ezren látták.

Gárdonyi Edina

A Egykutya története szokatlanul izgalmas utat járt be. Varga Lóránt azonos című drámájából indult, amely a PopUp produkció színházi előadásaként vált kultikussá. A darab több mint száz estét élt meg, és minden alkalommal a közönség visszajelzései formálták, ez a közösségi alkotófolyamat pedig végül a filmváltozatban teljesedett ki.

egykutya
Dráma és nevetés a filmvásznon, ez az Egykutya
Forrás: Egykutya film

Egykutya: négy színész és egy Oscar-díjas rendező

A film különlegessége, hogy ugyanaz a négy színész – Döbrösi Laura, Bakonyi Alexa, Tenki Dalma és Tóth Károly – kelti életre a főszereplőket, akik színpadon már bizonyították karaktereik erejét és kémiáját. A rendezői székben az Oscar-díjas Deák Kristóf ül, aki a Mindenki, a Foglyok és Az unoka után most ismét egy emberi, mégis csípős humorú történettel tér vissza.

Romániai premier és fesztiválkörút

Az Egykutya a romániai bemutatót megelőzően a marosvásárhelyi ALTER-NATIVE Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon (november 6–9.) debütál, majd a Bukaresti Magyar Filmhéten (november 14-től) is látható lesz. A bukaresti vetítésen és a november 13-i kolozsvári előbemutatón maga Deák Kristóf is részt vesz, így a közönség személyesen találkozhat az Oscar-díjas rendezővel, ahogyan azt ehették a miskolci világpremieren is. Akkor beszélgettünk a rendezővel, az interjút ebben a cikkben olvashatja.

Nemzetközi úton a miskolci közönség kedvence

A film többek között Kolozsváron, Nagyváradon, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen is műsoron lesz – eredeti magyar hanggal, román felirattal. A független produkcióként, az ACG Reklámügynökség gyártásában készült Egykutya Magyarországon továbbra is látható a mozikban, az InterCom forgalmazásában. A film itthon már bizonyította sikerét: októberi premierje óta több mint 34 ezren váltottak rá jegyet, és a CineFest közönségdíja után most a nemzetközi porondon is elindul hódító útjára.

A készítők jelenleg tárgyalnak a bolgár forgalmazásról, így hamarosan a balkáni közönség is találkozhat a film egyedi világával.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu