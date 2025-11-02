Tarol az Oscar-díjas rendező új filmje: a CineFest közönségdíjasa külföldön is hódít

A Egykutya története szokatlanul izgalmas utat járt be. Varga Lóránt azonos című drámájából indult, amely a PopUp produkció színházi előadásaként vált kultikussá. A darab több mint száz estét élt meg, és minden alkalommal a közönség visszajelzései formálták, ez a közösségi alkotófolyamat pedig végül a filmváltozatban teljesedett ki.

Dráma és nevetés a filmvásznon, ez az Egykutya

Forrás: Egykutya film

Egykutya: négy színész és egy Oscar-díjas rendező

A film különlegessége, hogy ugyanaz a négy színész – Döbrösi Laura, Bakonyi Alexa, Tenki Dalma és Tóth Károly – kelti életre a főszereplőket, akik színpadon már bizonyították karaktereik erejét és kémiáját. A rendezői székben az Oscar-díjas Deák Kristóf ül, aki a Mindenki, a Foglyok és Az unoka után most ismét egy emberi, mégis csípős humorú történettel tér vissza.