A Zenepalota királynője új életre kelhet, és közben még a csillagok közé is eljuthatunk

1927-ben, egy vesztes háború és súlyos anyagi nehézségek után a miskolci polgárok összefogásának köszönhetően épült fel a Zenepalota. Az álmot a kultúrába vetett hit hívta életre. A hangversenyteremnek pedig van egy királynője, a beépített orgona, amely most válságos állapotban van, és amelynek megmentésére jótékonysági koncertsorozat indul, de nem is akármilyen! Világhírű művészek, sőt még az űr is felvillan az izgalmas programokban.

Különleges jótékonysági koncertsorozat indul a Zenepalota orgonájának felújításáért

Fotó: Vajda János

A Zenepalota királynője a miskolciaké is

Száz évvel ezelőtt sokkal rosszabb helyzetben valósult meg egy álom, így minden reményünk megvan, hogy most is sikerül

– hangsúlyozta dr. Papp Sándor, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának dékánja az Orgona+ koncertsorozat beharangozóján, ami stílusosan október 1-jén, a Zene világnapján volt. A Zenepalota mindig is a város kulturális életének szimbóluma volt, ma pedig új kihívás előtt áll, hiszen az orgona teljes körű felújítása immár halaszthatatlanná vált.

Az orgona a hangszerek királynője

Az épülettel egyidős hangszer hosszú évtizedeken át szolgálta Miskolc kulturális életét.

Az orgona mindig is a koncerttermek ékessége volt

– mondta Herczeg Zoltán orgonaművész, a szakgimnázium tanára.

Egyedülálló, hogy Miskolcon az országban másodikként lett koncerttermi orgona. A hangszer kettős célt szolgál: egyrészt a hangversenyterem aktív hangszere, másrészt az oktatás szerves része. Sajnos a működése jelen állapotában kiszámíthatatlan, bizonytalan.

Flach Antal művésztanár, a koncertsorozat egyik szervezője szerint az orgona mára válságos helyzetbe került.

Az orgona a Zenepalota lelke, szerves része a koncerteknek és az oktatásnak egyaránt. Rajta a tanítás ma már csak mindennapos ’életmentő’ beavatkozásokkal, erősen korlátozott keretek között működik.

Az Orgona+ több, mint koncertsorozat

A megmentéshez azonban összefogás kell. Ezért indult útjára az Orgona+ jótékonysági koncertsorozat, amely havonta kínál különleges programokat.

Az Orgona+ elnevezés sok mindent elárul, nemcsak a hangszerrel kapcsolatban, hanem arról a pluszról is, ami ehhez kell, hiszen az anyagi forrás megszerzéséhez hatalmas összefogásra van szükség

– hangsúlyozta Flach Antal.

A koncertsorozat első állomása október 9-én lesz. Farkas Gábor, Liszt-díjas zongoraművész és a Zeneakadémia rektora ad Beethoven-estet. Ő maga is a Bartók szakgimnázium diákjaként indult pályáján.

Csillagok között

A szervezők célja, hogy a zene más területekkel is találkozzon, és ne csak társművészetekkel, hanem akár izgalmas tudományterületekkel is. Az egyik legizgalmasabb vállalás az Interstellar (Csillagok között) című filmhez kapcsolódik. Már felvették a kapcsolatot a Miskolci Egyetem űrmérnöki karával is.