október 3., péntek

Helga névnap

+14
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A hangszerek királynője

1 órája

A Zenepalota királynője új életre kelhet, és közben még a csillagok közé is eljuthatunk

Címkék#orgona#Zenepalota#Miskolc

Hányszor sétált már el a miskolci Zenepalota előtt úgy, hogy fel sem nézett a patinás épületre? Tudta, hogy a közel százéves Zenepalota közadakozásból épült a miskolciaknak köszönhetően, és falai között számos világhírű zenész kezdte tanulmányait?

Gárdonyi Edina
A Zenepalota királynője új életre kelhet, és közben még a csillagok közé is eljuthatunk

A Zenepalota orgonája egyidős az épülettel, közel száz éves

Fotó: Vajda János

1927-ben, egy vesztes háború és súlyos anyagi nehézségek után a miskolci polgárok összefogásának köszönhetően épült fel a Zenepalota. Az álmot a kultúrába vetett hit hívta életre. A hangversenyteremnek pedig van egy királynője, a beépített orgona, amely most válságos állapotban van, és amelynek megmentésére jótékonysági koncertsorozat indul, de nem is akármilyen! Világhírű művészek, sőt még az űr is felvillan az izgalmas programokban. 

zenepalota
Különleges jótékonysági koncertsorozat indul a Zenepalota orgonájának felújításáért
Fotó: Vajda János

A Zenepalota királynője a miskolciaké is

Száz évvel ezelőtt sokkal rosszabb helyzetben valósult meg egy álom, így minden reményünk megvan, hogy most is sikerül

 – hangsúlyozta dr. Papp Sándor, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának dékánja az Orgona+ koncertsorozat beharangozóján, ami stílusosan október 1-jén, a Zene világnapján volt. A Zenepalota mindig is a város kulturális életének szimbóluma volt, ma pedig új kihívás előtt áll, hiszen az orgona teljes körű felújítása immár halaszthatatlanná vált.

Az orgona a hangszerek királynője

Az épülettel egyidős hangszer hosszú évtizedeken át szolgálta Miskolc kulturális életét.

Az orgona mindig is a koncerttermek ékessége volt 

– mondta Herczeg Zoltán orgonaművész, a szakgimnázium tanára. 

Egyedülálló, hogy Miskolcon az országban másodikként lett koncerttermi orgona. A hangszer kettős célt szolgál: egyrészt a hangversenyterem aktív hangszere, másrészt az oktatás szerves része. Sajnos a működése jelen állapotában kiszámíthatatlan, bizonytalan.

Flach Antal művésztanár, a koncertsorozat egyik szervezője szerint az orgona mára válságos helyzetbe került. 

Az orgona a Zenepalota lelke, szerves része a koncerteknek és az oktatásnak egyaránt. Rajta a tanítás ma már csak mindennapos ’életmentő’ beavatkozásokkal, erősen korlátozott keretek között működik.

Az Orgona+ több, mint koncertsorozat

A megmentéshez azonban összefogás kell. Ezért indult útjára az Orgona+ jótékonysági koncertsorozat, amely havonta kínál különleges programokat.

Az Orgona+ elnevezés sok mindent elárul, nemcsak a hangszerrel kapcsolatban, hanem arról a pluszról is, ami ehhez kell, hiszen az anyagi forrás megszerzéséhez hatalmas összefogásra van szükség

 – hangsúlyozta Flach Antal.

A koncertsorozat első állomása október 9-én lesz. Farkas Gábor, Liszt-díjas zongoraművész és a Zeneakadémia rektora ad Beethoven-estet. Ő maga is a Bartók szakgimnázium diákjaként indult pályáján.

Csillagok között

A szervezők célja, hogy a zene más területekkel is találkozzon, és ne csak társművészetekkel, hanem akár izgalmas tudományterületekkel is. Az egyik legizgalmasabb vállalás az Interstellar (Csillagok között) című filmhez kapcsolódik. Már felvették a kapcsolatot a Miskolci Egyetem űrmérnöki karával is. 

Fogadjon örökbe egy orgonasípot!

Többféle lehetőség is nyílik támogatásra. A koncertsorozaton túl a legkülönlegesebb a „Fogadj örökbe egy orgonasípot!” akció tűnik, ahol a nagyobb adományozók orgonasípot vagy regisztert kapnak emlékbe. Máger Ágnes festőművész egy alkotását ajánlotta fel a jótékony célra. Flach Antal kiemelte, hogy a projekt műszaki vezetését dr. Szabó Balázs világhírű orgonaművész vállalta, tiszteletdíj nélkül. Valódi összefogás alakult az orgonáért.

A jövő dallama

A felújítás költsége mintegy 300 millió forint. Soknak tűnik, de ha száz évvel ezelőtt a miskolciak közösen tudtak Zenepalotát építeni, miért ne sikerülhetne ma megmenteni annak királynőjét? 2027-ben, amikor a Zenepalota centenáriumát ünnepli, már újra teljes pompájában szólhat az orgona, nemcsak Miskolc, hanem az egész ország büszkeségére.

Az izgalmas programokról az Orgona+ honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu