1 órája
A Zenepalota királynője új életre kelhet, és közben még a csillagok közé is eljuthatunk
Hányszor sétált már el a miskolci Zenepalota előtt úgy, hogy fel sem nézett a patinás épületre? Tudta, hogy a közel százéves Zenepalota közadakozásból épült a miskolciaknak köszönhetően, és falai között számos világhírű zenész kezdte tanulmányait?
A Zenepalota orgonája egyidős az épülettel, közel száz éves
Fotó: Vajda János
1927-ben, egy vesztes háború és súlyos anyagi nehézségek után a miskolci polgárok összefogásának köszönhetően épült fel a Zenepalota. Az álmot a kultúrába vetett hit hívta életre. A hangversenyteremnek pedig van egy királynője, a beépített orgona, amely most válságos állapotban van, és amelynek megmentésére jótékonysági koncertsorozat indul, de nem is akármilyen! Világhírű művészek, sőt még az űr is felvillan az izgalmas programokban.
A Zenepalota királynője a miskolciaké is
Száz évvel ezelőtt sokkal rosszabb helyzetben valósult meg egy álom, így minden reményünk megvan, hogy most is sikerül
– hangsúlyozta dr. Papp Sándor, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának dékánja az Orgona+ koncertsorozat beharangozóján, ami stílusosan október 1-jén, a Zene világnapján volt. A Zenepalota mindig is a város kulturális életének szimbóluma volt, ma pedig új kihívás előtt áll, hiszen az orgona teljes körű felújítása immár halaszthatatlanná vált.
Az orgona a hangszerek királynője
Az épülettel egyidős hangszer hosszú évtizedeken át szolgálta Miskolc kulturális életét.
Az orgona mindig is a koncerttermek ékessége volt
– mondta Herczeg Zoltán orgonaművész, a szakgimnázium tanára.
Egyedülálló, hogy Miskolcon az országban másodikként lett koncerttermi orgona. A hangszer kettős célt szolgál: egyrészt a hangversenyterem aktív hangszere, másrészt az oktatás szerves része. Sajnos a működése jelen állapotában kiszámíthatatlan, bizonytalan.
Flach Antal művésztanár, a koncertsorozat egyik szervezője szerint az orgona mára válságos helyzetbe került.
Az orgona a Zenepalota lelke, szerves része a koncerteknek és az oktatásnak egyaránt. Rajta a tanítás ma már csak mindennapos ’életmentő’ beavatkozásokkal, erősen korlátozott keretek között működik.
Az Orgona+ több, mint koncertsorozat
A megmentéshez azonban összefogás kell. Ezért indult útjára az Orgona+ jótékonysági koncertsorozat, amely havonta kínál különleges programokat.
Az Orgona+ elnevezés sok mindent elárul, nemcsak a hangszerrel kapcsolatban, hanem arról a pluszról is, ami ehhez kell, hiszen az anyagi forrás megszerzéséhez hatalmas összefogásra van szükség
– hangsúlyozta Flach Antal.
A koncertsorozat első állomása október 9-én lesz. Farkas Gábor, Liszt-díjas zongoraművész és a Zeneakadémia rektora ad Beethoven-estet. Ő maga is a Bartók szakgimnázium diákjaként indult pályáján.
Csillagok között
A szervezők célja, hogy a zene más területekkel is találkozzon, és ne csak társművészetekkel, hanem akár izgalmas tudományterületekkel is. Az egyik legizgalmasabb vállalás az Interstellar (Csillagok között) című filmhez kapcsolódik. Már felvették a kapcsolatot a Miskolci Egyetem űrmérnöki karával is.
Fogadjon örökbe egy orgonasípot!
Többféle lehetőség is nyílik támogatásra. A koncertsorozaton túl a legkülönlegesebb a „Fogadj örökbe egy orgonasípot!” akció tűnik, ahol a nagyobb adományozók orgonasípot vagy regisztert kapnak emlékbe. Máger Ágnes festőművész egy alkotását ajánlotta fel a jótékony célra. Flach Antal kiemelte, hogy a projekt műszaki vezetését dr. Szabó Balázs világhírű orgonaművész vállalta, tiszteletdíj nélkül. Valódi összefogás alakult az orgonáért.
A jövő dallama
A felújítás költsége mintegy 300 millió forint. Soknak tűnik, de ha száz évvel ezelőtt a miskolciak közösen tudtak Zenepalotát építeni, miért ne sikerülhetne ma megmenteni annak királynőjét? 2027-ben, amikor a Zenepalota centenáriumát ünnepli, már újra teljes pompájában szólhat az orgona, nemcsak Miskolc, hanem az egész ország büszkeségére.
Az izgalmas programokról az Orgona+ honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Hulladékkezelés egyszerűen: Tudja, mikor kell kihúzni a kukát? Az app segít!
Átadták a felújított útszakaszt Aszalón – Autópálya minőség, de a sebességkorlát továbbra is 50 kilométer/óra