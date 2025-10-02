október 2., csütörtök

Koncert

40 perce

Így ünnepelt Miskolc a Zene világnapján - fotók

Címkék#zene világnap#koncerten#Zenepalota

A miskolci Zenepalota idén is ünnepi hangulatban várta a látogatókat október 1-jén. A Zene világnapja, október 1-je alkalmából kiállítás, jótékony kezdeményezés és gálakoncert színesítette a programot.

Gárdonyi Edina
Így ünnepelt Miskolc a Zene világnapján - fotók

Megtelt a hangversenyterem

Fotó: Vajda János

A Zene világnapja Miskolcon idén nemcsak a hangversenytől vált felejthetetlenné, hanem a múlt értékeinek bemutatásától és a jövő építésének szándékától is. A rendezvénysorozat Flach Antal művésztanár „Miskolci dalok, dalnokok” című kiállításának megnyitójával indult, amely az elmúlt évtized miskolci vonatkozású kottakincseit mutatta be. A tárlatot Simon Katalin népdalénekes nyitotta meg, majd szó esett egy különleges kezdeményezésről is. A hamarosan százéves hangversenytermi orgona felújítása a cél, amelynek különleges részleteiről alábbi cikkünkben olvashatnak részletesen. A Zene világnapja nem múlhatott el koncert nélkül a Zenepalotában.

zene világnapja, miskolc
Jazz aperitiffel indult a Zene világnapja a miskolci Zenepalotában
Fotó: Vajda János

A Zene világnapja a növendékek és a tanárok közös ünnepe volt

Az este csúcspontját a Zenepalotában működő két intézmény, a Bartók Béla Zeneművészeti Kar és a Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium közös gálakoncertje jelentette. A hangversenyt a szakgimnázium tanárainak jazz-fogadózenéje vezette fel. Ezután felcsendült a gálakoncert, amely Strauss grandiózus nyitányán, Mendelssohn, Beethoven és Mozart művein át egészen Liszt Ave verum-jáig ívelt, de elhangzott Bartók Béla egyik Román tánca és Koetsier rézfúvós szimfóniájának részlete is. A fellépők között szimfonikusok, énekkarok, kamaraformációk és szólisták egyaránt bemutatkoztak, így a koncert a zenei műfajok széles skáláját tárta a közönség elé.

Koncert a zene világnapján Miskolcon

Fotók: Vajda János

