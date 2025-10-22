október 22., szerda

Előd névnap

+8
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
110 év

1 órája

Kiállítással és zenével emlékeznek Szeleczky Zitára Ózdon

Címkék#kiállítás#Ózd#Szeleczky Zita

Az Ózdi Városi Könyvtár október 27-én különleges megemlékezést tart Szeleczky Zita születésének 110. évfordulója alkalmából. Az eseményen a Nekézsenyi Szeleczky Zita Emlékház anyagából készült kiállítás lesz látható, amely betekintést enged a neves színésznő életébe és pályafutásába.

Kiállítással és zenével emlékeznek Szeleczky Zitára Ózdon

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület vándor kamarakiállítása, „Egy küzdelmes élet” címmel nyílik meg a könyvtárban. A rendezvény október 27-én, hétfőn délután 16:30-kor kezdődik. Szeleczky Zita emlékkiállítás nyílik október 27-én az Ózdi Városi Könyvtárban, ahol a látogatók a legendás színésznő életútját ismerhetik meg.

Szeleczky Zita 110. évforduló
Szeleczky Zita 110. évfordulója alkalmából nyílik kiállítás

A megemlékezésen Uj-Tózsa Csabáné, Nekézseny polgármestere mond köszöntőt, majd az eseményt Dr. Bodnár Mónika, a B-A-Z megyei Honismereti Egyesület elnöke nyitja meg.

A műsorban közreműködik az Együtt Nekézsenyért Egyesület elnöke, Szabó Kitti, továbbá Szalay Anikó, az Ózdi Szép Szó Irodalmi Kör tagja, valamint a Vasvár Úti Általános Iskola diákjai is. A hangulatot a Hosanna Zenekar zenéje teszi teljessé.

A megnyitót követően a vendégeket Nekézseny ízeivel kínálják – a helyi finomságok kóstolásával zárul az emlékező program. Szeleczky Zita 110. évfordulója alkalmából a város különleges programmal és zenés megemlékezéssel tiszteleg a művésznő előtt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu