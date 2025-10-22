Kiállítással és zenével emlékeznek Szeleczky Zitára Ózdon

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület vándor kamarakiállítása, „Egy küzdelmes élet” címmel nyílik meg a könyvtárban. A rendezvény október 27-én, hétfőn délután 16:30-kor kezdődik. Szeleczky Zita emlékkiállítás nyílik október 27-én az Ózdi Városi Könyvtárban, ahol a látogatók a legendás színésznő életútját ismerhetik meg.

Szeleczky Zita 110. évfordulója alkalmából nyílik kiállítás

A megemlékezésen Uj-Tózsa Csabáné, Nekézseny polgármestere mond köszöntőt, majd az eseményt Dr. Bodnár Mónika, a B-A-Z megyei Honismereti Egyesület elnöke nyitja meg.

A műsorban közreműködik az Együtt Nekézsenyért Egyesület elnöke, Szabó Kitti, továbbá Szalay Anikó, az Ózdi Szép Szó Irodalmi Kör tagja, valamint a Vasvár Úti Általános Iskola diákjai is. A hangulatot a Hosanna Zenekar zenéje teszi teljessé.

A megnyitót követően a vendégeket Nekézseny ízeivel kínálják – a helyi finomságok kóstolásával zárul az emlékező program. Szeleczky Zita 110. évfordulója alkalmából a város különleges programmal és zenés megemlékezéssel tiszteleg a művésznő előtt.