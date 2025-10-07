4 órája
Ők az idei PRIMA Díj borsodi várományosai – bárki szavazhat a Közönségdíjasra!
A PRIMA Díj évről évre a legkiválóbb vármegyei tehetségeket és közösségeket ismeri el. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei PRIMA Díj Közönségdíjasa ezúttal is a lakosság szavazatai alapján nyerheti el az elismerést.
A vármegyei PRIMA Díjakat 2025. november 8-án, szombaton adják át a Miskolci Nemzeti Színházban, nagyszabású gála keretében. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) évről évre meghirdeti a PRIMA Díjat, amellyel a kulturális, tudományos, oktatási és sportélet kiemelkedő alakjait jutalmazzák. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei jelölteket kilenc kategóriában választották ki, közülük hárman kapnak PRIMA Díjat, egyvalaki pedig Közönségdíjban részesül. A közönségszavazás november 5-ig tart, és bárki leadhatja voksát a VOSZ Borsod honlapján.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei PRIMA Díj 2025 jelöltjei
A kuratóriumnak idén sem volt könnyű dolga, hiszen rekordszámú jelölés érkezett, így a döntés minden eddiginél nehezebb volt – olvasható a VOSZ honlapján. Hamarosan kiderül, kik vihetik haza a rangos elismerést.
Sátoraljaújhelyi Dohánygyári Fúvószenekar
A százéves múltra visszatekintő zenekar idén jubileumi emlékévet tart, melyet miskolci és sátoraljaújhelyi térzenékkel, valamint egyéves programsorozattal ünnepelnek.
Deboti Racing – dr. Bödör Gergely
A vitorlázás újraélesztője Borsodban, aki feleségével közösen hozta létre a Deboti Vitorlás Sportegyesületet. Táborokat, képzéseket szervez, és a sportág népszerűsítésén dolgozik.
Fejér Zsolt
Egerben született pedagógus és közéleti személyiség, aki Mezőkövesdtől Miskolcig számos oktatási intézményben tanult és tanított, munkásságát a nevelés és a közösség iránti elhivatottság jellemzi.
Harsányi Attila
A Miskolci Nemzeti Színház művésze, aki 35 éve áll színpadon. Számos karakterformálása révén vált a magyar színházi élet meghatározó alakjává.
Mikita Gábor színháztörténész, muzeológus
A miskolci színházi élet egyik legaktívabb alakja, számos szakmai lap szerzője, az Ars Sacra Fesztivál és a Genesius Ünnep szervezője. Több rangos díj birtokosa, köztük a Herman Ottó-plaketté és a Szemere Bertalan-díjé.
Dr. Jacsó Pál
Jogász, író és előadóművész, aki irodalmi rendezvények és közösségi kezdeményezések motorja. Az MVK-val közösen indított „Versvillamos” projektje a miskolci költészet napjának új színfoltja lett.
Ötvös Éva színművész
A Premier Színház alapítója, aki a rendszerváltás után elsőként vitt tájelőadásokat a vármegyébe és a Felvidékre. Művészetével a megbékélést és az ökumenét is hirdeti.
Ózdi Képzőművészeti Egyesület
1996 óta működnek, a képzőművészet számos ágát képviselve. Az egyesület a helyi értékek megőrzését és az amatőr alkotók támogatását tűzte zászlajára.
Herman Ottó Múzeum
Az intézmény idén ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját. A jubileum alkalmából reprezentatív kötetben foglalták össze történetét, amely méltón tiszteleg a miskolci közművelődés és tudományos élet előtt.
A közönségdíjasra november 5-ig lehet szavazni a VOSZ Borsod honlapján, hogy Ön is hozzájárulhasson ahhoz, ki kapja idén a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei PRIMA Díj Közönségdíját.
