Vannak gyerekek, akik igazán élvezték a szombati iskolát Miskolcon! - fotókkal, videóval

A miskolci Herman Ottó Múzeum főépületében október 18-án különleges nap várt a látogatókra. A Virágzó népművészet jegyében kézműves bemutatók, interaktív foglalkozások várták a látogatókat. A rendezvényen egymást váltották az iskolai csoportok, így a múzeum termeiben egész nap diákok sürögtek-forogtak, akik aktív résztvevőként is bekapcsolódtak a népi kultúra világába. Úgy telet el számukra ez a szombati munkanap, hogy alkothattak és tanulhattak.

A népművészet él, a gyerekek pedig élvezték a foglalkozásokat a Herman Ottó Múzeumban

Fotó: Takacs Joci

Virágzott a népművészet a múzeumban

A gyerekek többféle mesterséget próbálhattak ki a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület, valamint a bodrogközi Múzeumporta - amely idén elnyerte az Év tájháza címet - mesterségbemutatóin és hagyományőrző játékaikkal. Volt, aki saját kezűleg fakanalat faragott, mások kosarat fontak, vagy csuhéból készítettek babát. A kézműves foglalkozások során nemcsak ügyességüket fejleszthették, hanem közben megtanulták, hogyan dolgoztak elődeink egyszerű eszközökkel, természetes anyagokból.