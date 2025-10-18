3 órája
Vannak gyerekek, akik igazán élvezték a szombati iskolát Miskolcon! - fotókkal, videóval
A Herman Ottó Múzeum szombati családi napján nemcsak a családok, hanem a szombatot iskolában töltő diákok is testközelből ismerkedhettek a hagyományos népi mesterségekkel. A XXI. Virágzó Népművészet című időszaki kiállításhoz kapcsolódó programon az élményszerű tanulásé és az alkotás öröméé volt a főszerep.
A gyerekek élvezték a szombati programokat a múzeumban
Fotó: TAKACS JOCI
A miskolci Herman Ottó Múzeum főépületében október 18-án különleges nap várt a látogatókra. A Virágzó népművészet jegyében kézműves bemutatók, interaktív foglalkozások várták a látogatókat. A rendezvényen egymást váltották az iskolai csoportok, így a múzeum termeiben egész nap diákok sürögtek-forogtak, akik aktív résztvevőként is bekapcsolódtak a népi kultúra világába. Úgy telet el számukra ez a szombati munkanap, hogy alkothattak és tanulhattak.
Virágzott a népművészet a múzeumban
A gyerekek többféle mesterséget próbálhattak ki a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület, valamint a bodrogközi Múzeumporta - amely idén elnyerte az Év tájháza címet - mesterségbemutatóin és hagyományőrző játékaikkal. Volt, aki saját kezűleg fakanalat faragott, mások kosarat fontak, vagy csuhéból készítettek babát. A kézműves foglalkozások során nemcsak ügyességüket fejleszthették, hanem közben megtanulták, hogyan dolgoztak elődeink egyszerű eszközökkel, természetes anyagokból.
Családi nap a Herman Ottó MúzeumbanFotók: Takács József
Hagyomány és élmény kéz a kézben
A „Bodrogközi szőttes – újragondolt hagyomány Kántor Mihály nyomán” című könyvbemutató a felnőttek számára volt kiváló program. A tárlatvezetés a XXI. Virágzó Népművészet kiállításon pedig minden korosztály számára betekintést adott abba, miként él tovább a népi motívumvilág a kortárs kézművességben. A szervezők célja, hogy az ilyen programokkal a fiatal generáció is felfedezze, a népművészet nem a múlt poros emléke, hanem élő, virágzó hagyomány.
