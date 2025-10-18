október 18., szombat

Lukács névnap

14°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Játék

3 órája

Vannak gyerekek, akik igazán élvezték a szombati iskolát Miskolcon! - fotókkal, videóval

Címkék#terem#gyerek#Múzeumporta#Fügedi Márta Népművészeti Egyesület

A Herman Ottó Múzeum szombati családi napján nemcsak a családok, hanem a szombatot iskolában töltő diákok is testközelből ismerkedhettek a hagyományos népi mesterségekkel. A XXI. Virágzó Népművészet című időszaki kiállításhoz kapcsolódó programon az élményszerű tanulásé és az alkotás öröméé volt a főszerep.

Boon.hu
Vannak gyerekek, akik igazán élvezték a szombati iskolát Miskolcon! - fotókkal, videóval

A gyerekek élvezték a szombati programokat a múzeumban

Fotó: TAKACS JOCI

A miskolci Herman Ottó Múzeum főépületében október 18-án különleges nap várt a látogatókra. A Virágzó népművészet jegyében kézműves bemutatók, interaktív foglalkozások várták a látogatókat. A rendezvényen egymást váltották az iskolai csoportok, így a múzeum termeiben egész nap diákok sürögtek-forogtak, akik aktív résztvevőként is bekapcsolódtak a népi kultúra világába. Úgy telet el számukra ez a szombati munkanap, hogy alkothattak és tanulhattak.

népművészet, miskolc, herman ottó múzeum
A népművészet él, a gyerekek pedig élvezték a foglalkozásokat a Herman Ottó Múzeumban
Fotó: Takacs Joci

Virágzott a népművészet a múzeumban

A gyerekek többféle mesterséget próbálhattak ki a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület, valamint a bodrogközi Múzeumporta - amely idén elnyerte az Év tájháza címet - mesterségbemutatóin és hagyományőrző játékaikkal. Volt, aki saját kezűleg fakanalat faragott, mások kosarat fontak, vagy csuhéból készítettek babát. A kézműves foglalkozások során nemcsak ügyességüket fejleszthették, hanem közben megtanulták, hogyan dolgoztak elődeink egyszerű eszközökkel, természetes anyagokból.

Családi nap a Herman Ottó Múzeumban

Fotók: Takács József

Hagyomány és élmény kéz a kézben

A „Bodrogközi szőttes – újragondolt hagyomány Kántor Mihály nyomán” című könyvbemutató a felnőttek számára volt kiváló program. A tárlatvezetés a XXI. Virágzó Népművészet kiállításon pedig minden korosztály számára betekintést adott abba, miként él tovább a népi motívumvilág a kortárs kézművességben. A szervezők célja, hogy az ilyen programokkal a fiatal generáció is felfedezze, a népművészet nem a múlt poros emléke, hanem élő, virágzó hagyomány.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu