Mozart dallamai csendülnek fel Szomolyán – ingyenes koncert a Kisboldogasszony-templomban

Különleges zenei élményben lehet része mindazoknak, akik október 19-én, szombaton ellátogatnak Szomolyára. Délután 15 órától a Kisboldogasszony-templom falai között csendülnek fel Mozart G-dúr miséjének legszebb részletei, amelyeket a Szent Gellért Együttes ad elő.

Boon.hu

A koncert ingyenesen látogatható, és nemcsak a rendszeres templomlátogatókat, hanem minden zenekedvelőt szeretettel várnak. Az esemény különlegessége, hogy autentikus, templomi környezetben hallhatjuk azokat a műveket, amelyeket Mozart eredetileg is a misézés légköréhez álmodott meg.

mozart koncert szomolyán
A Mozart koncertnek Szomolyán a Kisboldogasszony-templom ad helyet Forrás: szomolya.hu

A Mozart koncert Szomolyán nemcsak a rendszeres templomlátogatóknak, hanem minden zenekedvelőnek szól, akik szeretik a klasszikus zene varázsát. A szervezők célja, hogy a klasszikus zene szépségét közelebb hozzák a közönséghez, és egyben méltó kulturális programot kínáljanak a településen és a környéken élőknek. A Szent Gellért Együttes adja elő Mozart G-dúr miséjének legszebb részleteit.

