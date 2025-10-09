38 perce
Szerelmesek, medvék és egy nagyherceg is megjelenik Miskolcon - fotókkal, videóval
Októberben egymást érik a premierek Miskolcon, ahol újabb fejezet nyílik a színházi évadban, melyben a romantika és a humor is főszerepet kap. A Miskolci Nemzeti Színház október 10-én a Sybill című operettel várja a nézőket.
Kettős szereposztással érkezik a Sybill
Fotó: Takács Joci
Pezseg a Miskolci Nemzeti Színház, hiszen az új évad darabjai sorra kerülnek színre. Október 4-én mutatták be A Leenane szépe és a Puncspancs című előadásokat, alig egy héttel később pedig újra felgördül a függöny, október 10-én érkezik a Sybill. Az operett, amely több mint száz éve a műfaj egyik ékköve, most új köntösben, friss színpadi megoldásokkal és különleges szereposztásban elevenedik meg a miskolci színház nagyszínpadán.
A Miskolci Nemzeti Színház vendégművészeket is villant
A darab rendezője Szabó Máté, aki ezúttal is különleges színházi világot teremt. Az előadás Gáspár Margit, Bródy Tamás és Fischer Sándor átdolgozásának felhasználásával, Ari-Nagy Barbara és Szabó Máté mai színpadi alkalmazásában készült, így a klasszikus történet modern érzékenységgel, mégis a műfaj eleganciáját megőrizve szólal meg. A „miskolci” Sybill különlegessége a kettős szereposztás: a címszerepben Baranyi Emma és Bordás Barbara váltják egymást. Bordás Barbara a Budapesti Operettszínház művésze, csakúgy, mint Dolhai Attila, aki a Nagyherceg szerepében látható majd Szőcs Arturral felváltva.
Dolhai Attila a magyar zenés színház egyik legnépszerűbb alakja, Jászai Mari-díjas művész, aki már a musicalirodalom szinte minden jelentős férfiszerepét eljátszotta, és 2025 nyarától a Székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatója.
Klasszikus operett új fénytörésben
A színház saját társulatából többek között Eperjesi Erika, Harsányi Attila, Seres Ildikó, Rózsa Krisztián és Czvikker Lilla is szerepel az előadásban, a színház zenekara, énekkara és a Miskolci Balett közreműködésével. A látványról Khell Csörsz (díszlet) és Füzér Anni (jelmez) gondoskodik, a zenei vezető Rácz Márton, a koreográfiát pedig Kováts Gergely Csanád jegyzi.
Sybill operett MiskolconFotók: Takács József
„Illúzió a szerelem, szívek tündérszép illúziója...”
A történet a századelő csillogó világába repíti a nézőket, ahol a szenvedély, a humor és a félreértések láncolata hajtja előre a cselekményt. Van az a bizonyos szerelem, amely beteljesületlenségében marad örök, és amelynek akadálya nem kívül, hanem belül rejlik. Petrov, az álomférfi hiába kockáztatja az életét, Sybill valahogy képtelen megélni a boldogságot. A Nagyherceg – aki maga is életközepi és magánéleti válsággal küszködik – tükröt tart elé: az illúziók, a szerelem és a valóság határai elmosódnak, a dalok és táncok mögött pedig emberi gyarlóságok és vágyak sejlenek fel. Mindeközben ott van Poire, a neurotikus impresszárió, aki kétségbeesetten próbál rendet tartani a művésznő viharos magánéletében, és a Kormányzó, akit a helyi nőegylet vezetője üldöz, no meg medvében sem lesz hiány. A Sybill egyszerre romantikus, ironikus és önreflexív, miközben a zenés műfaj minden varázsát felvonultatja.
Operett a 21. század szemével
A rendező, Szabó Máté érzékeny egyensúlyt teremt a klasszikus operettvilág és a modern színházi gondolkodás között. Rendezésében a Sybill nem csupán nosztalgia, hanem élő, lüktető élmény.
Aki szereti a nagyzenekari operett hangzását, a táncos látványt és az időtlen érzelmeket, annak ez az előadás valódi ünnep lesz, amit érdemes mindkét szereposztásban megnézni.
