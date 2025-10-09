október 9., csütörtök

Dénes névnap

16°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

2 órája

Szerelmesek, medvék és egy nagyherceg is megjelenik Miskolcon - fotókkal, videóval

Címkék#színház#miskolci nemzeti színház#boon video#Nagyherceg#Sybill#Szabó Máté

Októberben egymást érik a premierek Miskolcon, ahol újabb fejezet nyílik a színházi évadban, melyben a romantika és a humor is főszerepet kap. A Miskolci Nemzeti Színház október 10-én a Sybill című operettel várja a nézőket.

Gárdonyi Edina
Szerelmesek, medvék és egy nagyherceg is megjelenik Miskolcon - fotókkal, videóval

Kettős szereposztással érkezik a Sybill

Fotó: Takács Joci

Pezseg a Miskolci Nemzeti Színház, hiszen az új évad darabjai sorra kerülnek színre. Október 4-én mutatták be A Leenane szépe és a Puncspancs című előadásokat, alig egy héttel később pedig újra felgördül a függöny, október 10-én érkezik a Sybill. Az operett, amely több mint száz éve a műfaj egyik ékköve, most új köntösben, friss színpadi megoldásokkal és különleges szereposztásban elevenedik meg a miskolci színház nagyszínpadán.

Miskolci Nemzeti Színház, Sybill
Újra premierre készül a Miskolci Nemzeti Színház
Fotó: Takács Joci

A Miskolci Nemzeti Színház vendégművészeket is villant

A darab rendezője Szabó Máté, aki ezúttal is különleges színházi világot teremt. Az előadás Gáspár Margit, Bródy Tamás és Fischer Sándor átdolgozásának felhasználásával, Ari-Nagy Barbara és Szabó Máté mai színpadi alkalmazásában készült, így a klasszikus történet modern érzékenységgel, mégis a műfaj eleganciáját megőrizve szólal meg. A „miskolci” Sybill különlegessége a kettős szereposztás: a címszerepben Baranyi Emma és Bordás Barbara váltják egymást. Bordás Barbara a Budapesti Operettszínház művésze, csakúgy, mint Dolhai Attila, aki a Nagyherceg szerepében látható majd Szőcs Arturral felváltva. 

Dolhai Attila a magyar zenés színház egyik legnépszerűbb alakja, Jászai Mari-díjas művész, aki már a musicalirodalom szinte minden jelentős férfiszerepét eljátszotta, és 2025 nyarától a Székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatója.

Klasszikus operett új fénytörésben

A színház saját társulatából többek között Eperjesi Erika, Harsányi Attila, Seres Ildikó, Rózsa Krisztián és Czvikker Lilla is szerepel az előadásban, a színház zenekara, énekkara és a Miskolci Balett közreműködésével. A látványról Khell Csörsz (díszlet) és Füzér Anni (jelmez) gondoskodik, a zenei vezető Rácz Márton, a koreográfiát pedig Kováts Gergely Csanád jegyzi. 

Sybill operett Miskolcon

Fotók: Takács József

„Illúzió a szerelem, szívek tündérszép illúziója...”

A történet a századelő csillogó világába repíti a nézőket, ahol a szenvedély, a humor és a félreértések láncolata hajtja előre a cselekményt. Van az a bizonyos szerelem, amely beteljesületlenségében marad örök, és amelynek akadálya nem kívül, hanem belül rejlik. Petrov, az álomférfi hiába kockáztatja az életét, Sybill valahogy képtelen megélni a boldogságot. A Nagyherceg – aki maga is életközepi és magánéleti válsággal küszködik – tükröt tart elé: az illúziók, a szerelem és a valóság határai elmosódnak, a dalok és táncok mögött pedig emberi gyarlóságok és vágyak sejlenek fel. Mindeközben ott van Poire, a neurotikus impresszárió, aki kétségbeesetten próbál rendet tartani a művésznő viharos magánéletében, és a Kormányzó, akit a helyi nőegylet vezetője üldöz, no meg medvében sem lesz hiány. A Sybill egyszerre romantikus, ironikus és önreflexív, miközben a zenés műfaj minden varázsát felvonultatja. 

Operett a 21. század szemével

A rendező, Szabó Máté érzékeny egyensúlyt teremt a klasszikus operettvilág és a modern színházi gondolkodás között. Rendezésében a Sybill nem csupán nosztalgia, hanem élő, lüktető élmény. 
Aki szereti a nagyzenekari operett hangzását, a táncos látványt és az időtlen érzelmeket, annak ez az előadás valódi ünnep lesz, amit érdemes mindkét szereposztásban megnézni.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu