Szerelmesek, medvék és egy nagyherceg is megjelenik Miskolcon - fotókkal, videóval

Pezseg a Miskolci Nemzeti Színház, hiszen az új évad darabjai sorra kerülnek színre. Október 4-én mutatták be A Leenane szépe és a Puncspancs című előadásokat, alig egy héttel később pedig újra felgördül a függöny, október 10-én érkezik a Sybill. Az operett, amely több mint száz éve a műfaj egyik ékköve, most új köntösben, friss színpadi megoldásokkal és különleges szereposztásban elevenedik meg a miskolci színház nagyszínpadán.

Újra premierre készül a Miskolci Nemzeti Színház

Fotó: Takács Joci

A Miskolci Nemzeti Színház vendégművészeket is villant

A darab rendezője Szabó Máté, aki ezúttal is különleges színházi világot teremt. Az előadás Gáspár Margit, Bródy Tamás és Fischer Sándor átdolgozásának felhasználásával, Ari-Nagy Barbara és Szabó Máté mai színpadi alkalmazásában készült, így a klasszikus történet modern érzékenységgel, mégis a műfaj eleganciáját megőrizve szólal meg. A „miskolci” Sybill különlegessége a kettős szereposztás: a címszerepben Baranyi Emma és Bordás Barbara váltják egymást. Bordás Barbara a Budapesti Operettszínház művésze, csakúgy, mint Dolhai Attila, aki a Nagyherceg szerepében látható majd Szőcs Arturral felváltva.

Dolhai Attila a magyar zenés színház egyik legnépszerűbb alakja, Jászai Mari-díjas művész, aki már a musicalirodalom szinte minden jelentős férfiszerepét eljátszotta, és 2025 nyarától a Székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatója.

Klasszikus operett új fénytörésben

A színház saját társulatából többek között Eperjesi Erika, Harsányi Attila, Seres Ildikó, Rózsa Krisztián és Czvikker Lilla is szerepel az előadásban, a színház zenekara, énekkara és a Miskolci Balett közreműködésével. A látványról Khell Csörsz (díszlet) és Füzér Anni (jelmez) gondoskodik, a zenei vezető Rácz Márton, a koreográfiát pedig Kováts Gergely Csanád jegyzi.