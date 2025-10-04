október 4., szombat

Premier

1 órája

Halálos kötelékek a színpadon – a Miskolci Nemzeti Színház premierre készül - képekkel

Martin McDonagh Leenane szépe című drámája október 4-én biztos, hogy felrázza Miskolcot. A darabot a Miskolci Nemzeti Színház mutatja be Keszég László rendezésében.

Gárdonyi Edina
Jelenet a Miskolci Nemzeti Színház Leenane szépe című előadásából

Fotó: Vajda János

A Miskolci Nemzeti Színház szombati premierje a kortárs drámairodalom egyik legnagyobb hatású művét hozza el Miskolcra. McDonagh 1996-ban íródott darabja egy anya és lánya mérgező kapcsolatát mutatja meg, amelyben a szeretet helyét a gyűlölet, a bizalom helyét a bizalmatlanság, a remény helyét pedig a teljes kiüresedettség veszi át. A történet az ír nyugat peremvidékén játszódik, de üzenete messze túlmutat a földrajzi kereteken. A miskolci előadás ezt a nyomasztó, mégis fekete humorral átitatott világot idézi meg a magyar közönség számára.

miskolci nemzeti színház
Drámai pillanatokat tartogat a Miskolci Nemzeti Színház új premierje
Fotó: Vajda  János

Brutalitás és feszültség a Miskolci Nemzeti Színház színpadán

Keszég László rendezése a feszültséget és a brutalitást állítja a középpontba. A Leenane szépe miskolci változata nem engedi a nézőt kényelmes távolságba: az anya és lánya játszmája egyszerre szívszorító és sokkoló. A Miskolci Nemzeti Színház társulata egy olyan előadást ígér, amelyben a humor és a kegyetlenség kéz a kézben jár, és amely a családot nem menedékként, hanem harctérként ábrázolja. A premier időpontja 2025. október 4., amely mérföldkőnek ígérkezik a színház őszi repertoárjában.

Leenane szépe sajtófotózás a Játékszínben

Fotók: Vajda János

Máhr Ági és Prohászka Fanni sziporkáznak a főszerepekben

Az előadás középpontjában a Folan család tagjai állnak. Mag Folan szerepében a Jászai-díjas Máhr Ági látható, lánya, Maureen Folan alakítója Prohászka Fanni. A testvérek, Ray Dooley és Pato Dooley szerepében Farkas Sándor és Bodoky Márk lép színpadra. A vizuális világért Bozóki Mara díszlet- és jelmeztervező felel, a dramaturg Lőrinczy Attila, a zenei világot Szesztay Dávid teremtette meg. 

Érdekesség, hogy a darab nem először látható Miskolcon. 2010-bn Radoslav 'Rale' Milenković rendezésében mutatták be, akkor szintén Máhr Ági játszotta Mag szerepét.

Szembesülni az igazsággal

Martin McDonagh az elmúlt évtizedek egyik legmeghatározóbb kortárs drámaírója. Műveit világszerte játsszák, darabjai gyakran a Broadway és a londoni West End közönségét is meghódítják. A Leenane szépe 1996-ban debütált Galway-ben, majd rövid időn belül eljutott Londonba és New Yorkba is, ahol hatalmas sikert aratott. Az ír falusi környezet nála soha nem pusztán helyszín: metaforája a kilátástalanságnak, a kiúttalan emberi sorsoknak és az egymás ellen forduló kapcsolatoknak. 

A Miskolci Nemzeti Színház az utóbbi években következetesen hozza el a világirodalom kortárs nagyjait a helyi közönségnek.

A darab színpadra állítása egyszerre kihívás és lehetőség: a darab sötét tónusai, a mély emberismerete és a kegyetlenül pontos párbeszédei próbára teszik a színészeket és a közönséget egyaránt. A miskolci előadás azonban éppen ezzel adhat maradandó élményt, hiszen a színház legfontosabb feladata, hogy szembesítsen azzal, ami bennünk rejlik, még ha az olykor a legfájóbb igazság is.

