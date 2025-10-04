Halálos kötelékek a színpadon – a Miskolci Nemzeti Színház premierre készül - képekkel

Máhr Ági és Prohászka Fanni sziporkáznak a főszerepekben

Az előadás középpontjában a Folan család tagjai állnak. Mag Folan szerepében a Jászai-díjas Máhr Ági látható, lánya, Maureen Folan alakítója Prohászka Fanni. A testvérek, Ray Dooley és Pato Dooley szerepében Farkas Sándor és Bodoky Márk lép színpadra. A vizuális világért Bozóki Mara díszlet- és jelmeztervező felel, a dramaturg Lőrinczy Attila, a zenei világot Szesztay Dávid teremtette meg.

Érdekesség, hogy a darab nem először látható Miskolcon. 2010-bn Radoslav 'Rale' Milenković rendezésében mutatták be, akkor szintén Máhr Ági játszotta Mag szerepét.

Szembesülni az igazsággal

Martin McDonagh az elmúlt évtizedek egyik legmeghatározóbb kortárs drámaírója. Műveit világszerte játsszák, darabjai gyakran a Broadway és a londoni West End közönségét is meghódítják. A Leenane szépe 1996-ban debütált Galway-ben, majd rövid időn belül eljutott Londonba és New Yorkba is, ahol hatalmas sikert aratott. Az ír falusi környezet nála soha nem pusztán helyszín: metaforája a kilátástalanságnak, a kiúttalan emberi sorsoknak és az egymás ellen forduló kapcsolatoknak.

A Miskolci Nemzeti Színház az utóbbi években következetesen hozza el a világirodalom kortárs nagyjait a helyi közönségnek.

A darab színpadra állítása egyszerre kihívás és lehetőség: a darab sötét tónusai, a mély emberismerete és a kegyetlenül pontos párbeszédei próbára teszik a színészeket és a közönséget egyaránt. A miskolci előadás azonban éppen ezzel adhat maradandó élményt, hiszen a színház legfontosabb feladata, hogy szembesítsen azzal, ami bennünk rejlik, még ha az olykor a legfájóbb igazság is.

A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!