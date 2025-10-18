október 18., szombat

boon.hu video

2 órája

Táncban mesélik újra Jókait – Az arany ember a színpadon - képek, videó

Címkék#Miskolci Nemzeti Színház#boon video#miskolci balett#Az arany ember#társulat#Jókai Mór

A romantika és a valóság határán születik újjá Jókai Mór klasszikusa. A Miskolci Nemzeti Színház balettegyüttese Az arany ember című regényét állítja színpadra táncjáték formájában.

Gárdonyi Edina
Táncban mesélik újra Jókait – Az arany ember a színpadon - képek, videó

A társulat célja, hogy a nézők velük együtt fedezzék fel újra Jókai művészetét

Fotó: Vajda János

Újabb hét, újabb premier a Miskolci Nemzeti Színházban. A Miskolci Balett az utóbbi években sorra ülteti át a magyar irodalom nagy műveit a tánc nyelvére. A János vitéz, a Rózsa és Ibolya, A helység kalapácsa és a Háry János után most Jókai Mór emléke előtt tisztelegve, Az arany ember kerül színpadra. A darabot október 18-án mutatják be a Kamaraszínházban, Kozma Attila rendezésében. A darab központi alakját, Tímár Mihályt Dávid Patrik formálja meg, aki szerint a hirtelen meggazdagodás, a társadalmi elvárások és a morális kétségek megjelenítése különleges kihívás.

miskolci nemzeti színház, miskolci balett, az arany ember
Jókai klasszikusa a Miskolci Nemzeti Színház színpadán
Fotó: Vajda János

A Miskolci Nemzeti Színház a mozdulatokba rejti az irodalmat

A társulat célja, hogy a nézők velük együtt fedezzék fel újra Jókai művészetét és a táncszínház varázsát. A regény a magyar kapitalizmus születésének irodalmi lenyomata, de egyúttal örök emberi történet a boldogságról, a vágyakról és a bűntudatról. 

Az arany ember című előadás fotóspróbája a Miskolci Nemzeti Színházban

Fotók: Vajda János

Az éj csendes, éppen arravaló, hogy egy keserű élet titkait elmondassanak…

 – szól a táncjáték ajánlója. A Miskolci Balett előadása e világba hívja a közönséget, hogy a mozdulatok és a zene segítségével élhessék át Jókai történetének érzelmi mélységeit.

