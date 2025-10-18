Táncban mesélik újra Jókait – Az arany ember a színpadon - képek, videó

Újabb hét, újabb premier a Miskolci Nemzeti Színházban. A Miskolci Balett az utóbbi években sorra ülteti át a magyar irodalom nagy műveit a tánc nyelvére. A János vitéz, a Rózsa és Ibolya, A helység kalapácsa és a Háry János után most Jókai Mór emléke előtt tisztelegve, Az arany ember kerül színpadra. A darabot október 18-án mutatják be a Kamaraszínházban, Kozma Attila rendezésében. A darab központi alakját, Tímár Mihályt Dávid Patrik formálja meg, aki szerint a hirtelen meggazdagodás, a társadalmi elvárások és a morális kétségek megjelenítése különleges kihívás.

Jókai klasszikusa a Miskolci Nemzeti Színház színpadán

Fotó: Vajda János

A Miskolci Nemzeti Színház a mozdulatokba rejti az irodalmat

A társulat célja, hogy a nézők velük együtt fedezzék fel újra Jókai művészetét és a táncszínház varázsát. A regény a magyar kapitalizmus születésének irodalmi lenyomata, de egyúttal örök emberi történet a boldogságról, a vágyakról és a bűntudatról.