Az élet nélkülem is ment tovább” – Kilián Sanna új regénye a csendes tragédiákról és az emberi kitartásról

Kilián Sanna második regénye egy fiatal lány öngyilkosságának történetét dolgozza fel, kíméletlen őszinteséggel mutatva be az oda vezető utat és a döntés mögött húzódó lelki folyamatokat. A történet középpontjában egy kerekesszékben élő lány áll, akinek sorsát két nő – az egyedül nevelő édesanya és a szomszéd, egy tehetős, magányos szingli – szemén keresztül ismerhetjük meg. A tragédia éjszakáján a két nő élete váratlanul összefonódik, és fokozatosan feltárul előttük, ahogy megismerik egymást, hogy egyikük sem magának választotta ezt az életet. Az élet nélkülem is ment tovább központi kérdése, ami összeköti a három nőt, hogy milyen múltbéli elhatározás vezetett mindannyiuk sorsának tragikus metszéspontjához.

Kilián Sanna és Brézai Zoltán a könyvbemutatón Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A miskolci kötődésű írónő második megjelent könyvében is nehéz témákat dolgoz fel. A kerekesszékes élet, az öngyilkossághoz vezető út, a kamaszkor nehézségei önmagában is olyan témák, amikről még mindig kevesen és keveset beszélnek. A cél ebben az esetben is az, hogy észrevegyük és időben tudjunk segíteni azoknak, akik olyan megrázkódtatáson mentek keresztül, amit egyedül nem lehet feldolgozni.

Kilián Sanna főszereplői: Valós sorsokból született karakterek

A mostani könyvbemutatón szó esett arról, hogyan alkotja meg a szerző a karaktereit, akik kivétel nélkül valós személyek megtörtént élethelyzeteiből születnek. Néha közeli ismerős, néha egy idegen történetéből formálódnak meg a szereplők. A szóban forgó könyv egyik főhőse is egy ilyen egyszeri, rövid találkozásból született. Tíz perc beszélgetés során olyan élettörténetre derült fény, ami megalapozta ennek a könyvnek a megírását. Aztán a több valós élethelyzetből összegyúrt karakter, a könyvek szereplői egyszer csak megkeresik Sannát, tudtuk meg a beszélgetés során.

Nehéz témák, fontos üzenetek

Az első könyv "Laurája" is több író-olvasó találkozón felbukkant már. Az írónő első könyvében, Az egy képen sem voltál rajta főszereplőjén keresztül a szexuális erőszak áldozataira, a velük történtek feldolgozásának nehézségére hívja fel a figyelmet, erről itt írtunk korábban: