Az élet nélkülem is ment tovább” – Kilián Sanna új regénye a csendes tragédiákról és az emberi kitartásról
Az élet nélkülem is ment tovább című könyvet mutatták be a napokban a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. A szerző, Kilián Sanna Brézai Zoltán vendége volt.
A festmény, mely a könyv borítója lett, Brézai Zoltán és Kilián Sanna a bemutatón Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Kilián Sanna második regénye egy fiatal lány öngyilkosságának történetét dolgozza fel, kíméletlen őszinteséggel mutatva be az oda vezető utat és a döntés mögött húzódó lelki folyamatokat. A történet középpontjában egy kerekesszékben élő lány áll, akinek sorsát két nő – az egyedül nevelő édesanya és a szomszéd, egy tehetős, magányos szingli – szemén keresztül ismerhetjük meg. A tragédia éjszakáján a két nő élete váratlanul összefonódik, és fokozatosan feltárul előttük, ahogy megismerik egymást, hogy egyikük sem magának választotta ezt az életet. Az élet nélkülem is ment tovább központi kérdése, ami összeköti a három nőt, hogy milyen múltbéli elhatározás vezetett mindannyiuk sorsának tragikus metszéspontjához.
A miskolci kötődésű írónő második megjelent könyvében is nehéz témákat dolgoz fel. A kerekesszékes élet, az öngyilkossághoz vezető út, a kamaszkor nehézségei önmagában is olyan témák, amikről még mindig kevesen és keveset beszélnek. A cél ebben az esetben is az, hogy észrevegyük és időben tudjunk segíteni azoknak, akik olyan megrázkódtatáson mentek keresztül, amit egyedül nem lehet feldolgozni.
Kilián Sanna főszereplői: Valós sorsokból született karakterek
A mostani könyvbemutatón szó esett arról, hogyan alkotja meg a szerző a karaktereit, akik kivétel nélkül valós személyek megtörtént élethelyzeteiből születnek. Néha közeli ismerős, néha egy idegen történetéből formálódnak meg a szereplők. A szóban forgó könyv egyik főhőse is egy ilyen egyszeri, rövid találkozásból született. Tíz perc beszélgetés során olyan élettörténetre derült fény, ami megalapozta ennek a könyvnek a megírását. Aztán a több valós élethelyzetből összegyúrt karakter, a könyvek szereplői egyszer csak megkeresik Sannát, tudtuk meg a beszélgetés során.
Nehéz témák, fontos üzenetek
Az első könyv "Laurája" is több író-olvasó találkozón felbukkant már. Az írónő első könyvében, Az egy képen sem voltál rajta főszereplőjén keresztül a szexuális erőszak áldozataira, a velük történtek feldolgozásának nehézségére hívja fel a figyelmet, erről itt írtunk korábban:
A több valódi sorsból összegyúrt karakter néha „visszatér” az írónőhöz: olvasók keresik fel, akik magukra ismernek a történetekben.
Így történt most is – egy Erdélyben élő tizennyolc éves lány írt neki, és „csodakönyvnek” nevezte a kötetet, amely szinte az ő életéről is szólhatott volna.
Ezek a pillanatok, amiért érdemes volt megírni
- árulta el a szerző a bemutatón.
Kilián Sanna miskolci könyvbemutatójaFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Művészet több formában
A könyv borítója szintén Kilián Sannához fűződik, aki szabadidejében fest is, többnyire fákat. A festmény, ami a beszélgetés alatt is látható volt, három hónap alatt készült el a háttér több rétegének lassú száradása miatt. A könyv címe pedig az olvasók és az írónő közös döntésével jött létre, akárcsak az első könyvénél, szavazásra bocsátott több variációt a közösségi oldalon a követői között.
Kilián Sanna új regénye nemcsak egy tragikus sors története, hanem tükör is, amelyben mindannyian felismerhetünk valamit saját félelmeinkből, veszteségeinkből vagy hallgatásainkból.
A könyv arra emlékeztet: minden kimondatlan történet mögött ott lapul egy segélykiáltás – és rajtunk múlik, meghalljuk-e időben.
Figyelem!
Bárki kerülhet olyan krízishelyzetbe, amelyet külső segítséggel tud átvészelni. Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévőknek fenntartott, ingyenesen hívható 06 80 820 111-es telefonszámot! A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány gyerek és ifjúsági lelkisegély száma: 116-111.
