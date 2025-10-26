1 órája
Klasszikusok kakaóval – fúvószenével telt meg a Miskolci Nemzeti Színház
A Miskolci Nemzeti Színházban ezúttal a Nyékládházi Ifjúsági Fúvószenekar varázsolta el a közönséget. Klasszikus dallamok, filmzenék és sok nevetés – a Kakaókoncert ismét bebizonyította, hogy a zene a legédesebb élmény, amit együtt élhetünk át.
Szombat délelőtt ismét a gyerekeké volt a Miskolci Nemzeti Színház, ahol a legkisebbek számára szervezett Kakaókoncert ezúttal is hatalmas sikert aratott. A zenével és vidámsággal teli program főszereplői a Nyékládházi Ifjúsági Fúvószenekar tagjai voltak, akik szívvel-lélekkel mutatták be a zene sokszínű világát. A Kakaókoncert miskolci programsorozat igazi családi élményt kínál, ahol a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a zenével.
A hangverseny célja, hogy a gyerekek már egészen fiatalon megismerjék a komolyzene és a fúvószene varázsát – játékosan, interaktív formában. A zenekar klasszikus művek mellett ismert dallamokat, filmzenéket és vidám indulókat is megszólaltatott, amelyekkel a legkisebbek is könnyen kapcsolódtak a zenéhez.
Kakaókoncert Miskolcon
A koncertet a színház előterét megtöltő családok hatalmas tapssal jutalmazták, a gyerekek pedig nemcsak hallgatói, hanem aktív részesei is voltak az élménynek: táncoltak, énekeltek, sőt, a végén még a hangszereket is közelebbről megismerhették.
A Kakaókoncertek évek óta a miskolci kulturális élet egyik legkedveltebb, családbarát sorozatának számítanak – ahol a zene, a nevetés és a forró kakaó egyaránt garantált.
A Miskolci Nemzeti Színház szombati Kakaókoncertjén a Nyékládházi Ifjúsági Fúvószenekar mutatta be az apróságoknak a műfajok sokszínűségét - osztotatta meg közösségi oldalán a színház.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Boszorkányok, szellemek és töklámpások lepték el Hejőkeresztúrt – hatalmas siker volt a halloween-parti (fotók, videók)
Tokajban furcsa vasszerkezetek jelentek meg – kiderült, mi készül a történelmi belvárosban (fotókkal)
Biztos, hogy ismer valakit, aki nála született – Prof. Dr. Berkő Péter, Miskolc legendás szülész-nőgyógyásza