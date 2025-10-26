Klasszikusok kakaóval – fúvószenével telt meg a Miskolci Nemzeti Színház

Szombat délelőtt ismét a gyerekeké volt a Miskolci Nemzeti Színház, ahol a legkisebbek számára szervezett Kakaókoncert ezúttal is hatalmas sikert aratott. A zenével és vidámsággal teli program főszereplői a Nyékládházi Ifjúsági Fúvószenekar tagjai voltak, akik szívvel-lélekkel mutatták be a zene sokszínű világát. A Kakaókoncert miskolci programsorozat igazi családi élményt kínál, ahol a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a zenével.

A hangverseny célja, hogy a gyerekek már egészen fiatalon megismerjék a komolyzene és a fúvószene varázsát – játékosan, interaktív formában. A zenekar klasszikus művek mellett ismert dallamokat, filmzenéket és vidám indulókat is megszólaltatott, amelyekkel a legkisebbek is könnyen kapcsolódtak a zenéhez.

A koncertet a színház előterét megtöltő családok hatalmas tapssal jutalmazták, a gyerekek pedig nemcsak hallgatói, hanem aktív részesei is voltak az élménynek: táncoltak, énekeltek, sőt, a végén még a hangszereket is közelebbről megismerhették.

A Kakaókoncertek évek óta a miskolci kulturális élet egyik legkedveltebb, családbarát sorozatának számítanak – ahol a zene, a nevetés és a forró kakaó egyaránt garantált.

A Miskolci Nemzeti Színház szombati Kakaókoncertjén a Nyékládházi Ifjúsági Fúvószenekar mutatta be az apróságoknak a műfajok sokszínűségét - osztotatta meg közösségi oldalán a színház.

