Zenés családi élmény

1 órája

Klasszikusok kakaóval – fúvószenével telt meg a Miskolci Nemzeti Színház

Címkék#nyékládháza#miskolci nemzeti színház#ifjúsági fúvószenekar

A Miskolci Nemzeti Színházban ezúttal a Nyékládházi Ifjúsági Fúvószenekar varázsolta el a közönséget. Klasszikus dallamok, filmzenék és sok nevetés – a Kakaókoncert ismét bebizonyította, hogy a zene a legédesebb élmény, amit együtt élhetünk át.

Szombat délelőtt ismét a gyerekeké volt a Miskolci Nemzeti Színház, ahol a legkisebbek számára szervezett Kakaókoncert ezúttal is hatalmas sikert aratott. A zenével és vidámsággal teli program főszereplői a Nyékládházi Ifjúsági Fúvószenekar tagjai voltak, akik szívvel-lélekkel mutatták be a zene sokszínű világát. A Kakaókoncert miskolci programsorozat igazi családi élményt kínál, ahol a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a zenével.

Kakaókoncert Miskolcon
Kakaókoncert Miskolcon a Nyékládházi Ifjúsági fúvószenekarral Forrás: FB

A hangverseny célja, hogy a gyerekek már egészen fiatalon megismerjék a komolyzene és a fúvószene varázsát – játékosan, interaktív formában. A zenekar klasszikus művek mellett ismert dallamokat, filmzenéket és vidám indulókat is megszólaltatott, amelyekkel a legkisebbek is könnyen kapcsolódtak a zenéhez.

Kakaókoncert Miskolcon

A koncertet a színház előterét megtöltő családok hatalmas tapssal jutalmazták, a gyerekek pedig nemcsak hallgatói, hanem aktív részesei is voltak az élménynek: táncoltak, énekeltek, sőt, a végén még a hangszereket is közelebbről megismerhették.

 

A Kakaókoncertek évek óta a miskolci kulturális élet egyik legkedveltebb, családbarát sorozatának számítanak – ahol a zene, a nevetés és a forró kakaó egyaránt garantált.

 

A Miskolci Nemzeti Színház szombati Kakaókoncertjén a Nyékládházi Ifjúsági Fúvószenekar mutatta be az apróságoknak a műfajok sokszínűségét - osztotatta meg közösségi oldalán a színház

