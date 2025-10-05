Kiállítás
3 órája
Izsó Lajosra emlékeznek a kiállítással - képekkel
A Diósgyőri Alkotó Képzőművészek Baráti Társaságának tagjai 2025-ös kiállítását idén elhunyt barátjuk és alkotótársuk, Izsó Lajos emlékének szentelték.
Izsó Lajos munkásságát idézték fel barátai, pályatársai
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A Diósgyőri Alkotó Képzőművészek Baráti Társasága alkotórásuk, Izsó Lajos emlékére hoztak létre kiállítást. Az Ady Endre Művelődési Ház galériájában a napokban, a megnyitó alkalmával közösen emlékeztek barátjukra, alkotótársukra.
Megnyílt az Izsó Lajos EmlékkiállításFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A kiállításra az általa készített több mint 800 festmény közül válogattak életműve legszebb alkotásai közül.
