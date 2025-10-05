október 5., vasárnap

Aurél névnap

12°
+12
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiállítás

3 órája

Izsó Lajosra emlékeznek a kiállítással - képekkel

Címkék#életmű#Diósgyőri Alkotó Képzőművészek Baráti Társasága#Ady Endre Művelődési Ház#alkalom#festmény

A Diósgyőri Alkotó Képzőművészek Baráti Társaságának tagjai 2025-ös kiállítását idén elhunyt barátjuk és alkotótársuk, Izsó Lajos emlékének szentelték.

Boon.hu
Izsó Lajosra emlékeznek a kiállítással - képekkel

Izsó Lajos munkásságát idézték fel barátai, pályatársai

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Diósgyőri Alkotó Képzőművészek Baráti Társasága alkotórásuk, Izsó Lajos emlékére hoztak létre kiállítást. Az Ady Endre Művelődési Ház galériájában a napokban, a megnyitó alkalmával közösen emlékeztek barátjukra, alkotótársukra. 

Megnyílt az Izsó Lajos Emlékkiállítás

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A kiállításra az általa készített több mint 800 festmény közül válogattak életműve legszebb alkotásai közül. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu