Az Ákos-sztori hazatért Miskolcra – egy film, ami közelebb hozza az embert az emberhez (fotók, videó)
Szerda este Miskolcon is közönségtalálkozó keretében mutatták be az Ember maradj - Az Ákos-sztori. Eddig. című portréfilmet. Hábermann Jenő producerrel, Csincsi Zoltán vezető operatőrrel és Kriskó László, miskolci származású rendezővel érkezett Ákos és az Ákos-sztori városunkba.
Álló taps és ováció fogadta a filmet Miskolcon is Fotó: Vajda János
A zenés portréfilm a több évtizedes siker színfalai mögé enged bepillantást, a személyes küzdelmek és örömök ritkán látható világába. Megszólalnak benne barátok, családtagok és pályatársak, Ákos is megnyílik – talán minden korábbinál őszintébben - olvasható a film leírásában. A film különleges vizuális világgal mutatja be Ákost mint férjet és édesapát, miközben stilizált karakterek idézik meg szüleit és a ’80-as, ’90-es évek korhű világát. Az idősebbeknek emlék, a fiataloknak felfedezés. Egy kor, amikor a dolgoknak még súlya és értéke volt; amikor napokat vártunk, hogy felvehessünk egy dalt a rádióból, és a zene kazettán vagy bakeliten szólt. Ákos-sztori: valahol félúton a neandervölgyi és a TikTok-korszak között.
Ákos dalai egyszerűek és közérthetőek, mégis rendkívül mély érzelmeket és igazságokat hordoznak. Egyszerre tartanak tükröt és adnak hitet, miközben hétköznapi élethelyzeteink köszönnek vissza soraiban. Dalaival ott van az emberek életének fontos pillanataiban, végigkíséri életünk meghatározó pillanatait – a szerelem, a remény, a veszteség vagy akár az újrakezdés perceiben.
Ahogy egyik pályatárs fogalmazott,
mindegy milyen korban vagy, tudsz hozzá kapcsolódni
A film elején arculcsapásként ér a Weöres Sándor idézet: Mind elmegyünk, a ringatózó fák alól mind elmegyünk... És valóban: mind elmegyünk, de egyáltalán nem mindegy, mi marad utánunk. Mennyire tudunk embernek maradni ebben a világban, ahol minden könnyen elérhető – és épp ezért oly sok minden elértéktelenedik.
Közönségtalálkozó az Ákos film alkotóivalFotók: Vajda János
Az Ákos-sztori Miskolcon
Az est során kiderült, hogy a jelenlévő rendező, Kriskó László miskolci származású, egykori kiliános diák. 1987-től több videóklipet is forgatott, bár hosszú ideig nem találkozott Ákossal. Első közös élményük egy fesztiválhoz kötődik: ott egy – Dobrády Ákos dalához készült – Kriskó által rendezett klip a második helyen végzett, míg Ákosé az első lett. A rendező első filmjeit 8 mm-es kamerával készítette, és ez a technika a mostani filmben felhasznált eredeti nyersanyagokra is jellemző. A szülővárosában tartott közönségtalálkozóra Kriskó különleges ajándékkal készült: Ákos és a producer, Hábermann Jenő egy-egy 8 mm-es kamerát kapott tőle.
Jenő elmondása szerint ezt a filmet így, ebben a formában senki más nem tudta volna megvalósítani – csak Kriskó László. A producer szerint:
Ez az a film, aminél pontosan tudtam, hogy zseniális.
Az Ákos-sztori elkészülténél nem a forgatás volt a leghosszabb idő, a szerzői jogok rendezésével kilenc hónap telt el. A film legfontosabb üzenetét – a család és a gyerekek fontosságát – Őry Krisztina, Ákos felesége fogalmazza meg. Másfél évbe telt, mire sikerült meggyőzni, hogy ő maga is megszólaljon a filmben - derült ki a közönségtalálkozón. Ákos szerint:
Üres lenne nélküle a film
Ákos immár közel négy évtizede a magyar kulturális élet meghatározó alakja, dalaival generációk életét kíséri végig. A Kossuth-díjas énekes-dalszerző rekordot döntött fellépéseivel: ő játszott a legtöbbször a Budapest Sportcsarnokban és a Papp László Arénában. Kiadványai rendszeresen az eladási listák élén szerepelnek. A sikerdalok és telt házas koncertek mellett maga rendezi videóklipjeit, írt kísérőzenét múzeumi és színházi produkciókhoz, adott ki hangoskönyvet, valamint verses- és novelláskötetet is. Színészként is kipróbálta magát, saját rendezésű kisjátékfilmje pedig számos nemzetközi díjat nyert. 1956 című dalának sorait emlékmű gránitjába vésték. Feleségével, Őry Krisztinával négy gyermeket neveltek fel.
