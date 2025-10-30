Az Ákos-sztori hazatért Miskolcra – egy film, ami közelebb hozza az embert az emberhez (fotók, videó)

A zenés portréfilm a több évtizedes siker színfalai mögé enged bepillantást, a személyes küzdelmek és örömök ritkán látható világába. Megszólalnak benne barátok, családtagok és pályatársak, Ákos is megnyílik – talán minden korábbinál őszintébben - olvasható a film leírásában. A film különleges vizuális világgal mutatja be Ákost mint férjet és édesapát, miközben stilizált karakterek idézik meg szüleit és a ’80-as, ’90-es évek korhű világát. Az idősebbeknek emlék, a fiataloknak felfedezés. Egy kor, amikor a dolgoknak még súlya és értéke volt; amikor napokat vártunk, hogy felvehessünk egy dalt a rádióból, és a zene kazettán vagy bakeliten szólt. Ákos-sztori: valahol félúton a neandervölgyi és a TikTok-korszak között.

Az Ákos-sztori Miskolcra ért Fotó: Vajda János

Ákos dalai egyszerűek és közérthetőek, mégis rendkívül mély érzelmeket és igazságokat hordoznak. Egyszerre tartanak tükröt és adnak hitet, miközben hétköznapi élethelyzeteink köszönnek vissza soraiban. Dalaival ott van az emberek életének fontos pillanataiban, végigkíséri életünk meghatározó pillanatait – a szerelem, a remény, a veszteség vagy akár az újrakezdés perceiben.

Ahogy egyik pályatárs fogalmazott,

mindegy milyen korban vagy, tudsz hozzá kapcsolódni

A film elején arculcsapásként ér a Weöres Sándor idézet: Mind elmegyünk, a ringatózó fák alól mind elmegyünk... És valóban: mind elmegyünk, de egyáltalán nem mindegy, mi marad utánunk. Mennyire tudunk embernek maradni ebben a világban, ahol minden könnyen elérhető – és épp ezért oly sok minden elértéktelenedik.