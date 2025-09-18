Világhírű izraeli kántorkórus lép fel Miskolcon

Szeptember 25-én, csütörtökön 19 órától világhírű izraeli kántorkórus, a Zorger kórus lép fel a miskolci Kazinczy utcai Zsinagógában, a zsidó újév alkalmából. Az esemény a Zsinagógák Hete programsorozat része, a koncert ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A Kazinczy utcai zsinagóga ad otthont a koncertnek

A Zorger család magyar gyökerekkel büszkélkedhet: felmenőik Kiskunhalasról és Bodrogkeresztúrról származnak, a háború után Nyíregyházán éltek, majd Izraelbe költöztek. „Édesanyám ma is gyakran főz töltött káposztát, becsinált levest vagy csalamádét” – meséli Mojse Cháim, a kórus vezetője.

