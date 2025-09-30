Telt házas volt a Hőhullám című vígjáték

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, zenés vígjáték érkezett Mezőkövesdre szeptember 25-én, 18 órakor a Közösségi Házban. A Tallós Rita által rendezett darabban olyan nevek tűntek fel, mint Brunner Márta, Fésűs Nelly, Gyebnár Csekka, Ladinek Judit és Szőke Zoltán.

Nagy sikere volt a zenés vígjátéknak Mezőkövesden

Forrás: mezokovesd.hu

