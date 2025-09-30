1 órája
Telt házas volt a Hőhullám című vígjáték
Nagy sikere volt a Liliom Produkció előadásának Mezőkövesden. A zenés vígjátékot telt ház előtt mutatták be.
Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, zenés vígjáték érkezett Mezőkövesdre szeptember 25-én, 18 órakor a Közösségi Házban. A Tallós Rita által rendezett darabban olyan nevek tűntek fel, mint Brunner Márta, Fésűs Nelly, Gyebnár Csekka, Ladinek Judit és Szőke Zoltán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A zenés vígjátéknak óriási sikere volt
Az előadást telt ház előtt mutatták be. A Brunner Márta, Fésűs Nelli, Gyebnár Csekka és Ladinek Judit által megformált négy barátnő nyári nyaralásába csöppenhettek bele a nézők, akik a mindennapi mókuskereket hátrahagyava spanyol tengerparton élvezték a nyári szabadságukat, felidézve fiatalkori élményeiket. Az ötvenes éveikben járó főhősnőknek nemcsak a meleggel, hanem saját hőhullámaikkal is meg kellett küzdeniük.
A vígjáték rengeteg humorral és öniróniával világított rá a középkorú nők és a változókor nehézségeire - írja a mezokovesd.hu
Tűzoltók érkeztek egy miskolci társasházhoz: nem is sejtették a lakók, mekkora a baj
Új autószalon nyílt Miskolcon – megérkezett a DONGFENG márka és a Mage modell