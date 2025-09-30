szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előadás

1 órája

Telt házas volt a Hőhullám című vígjáték

Címkék#Mezőkövesd#siker#barátnő#önirónia

Nagy sikere volt a Liliom Produkció előadásának Mezőkövesden. A zenés vígjátékot telt ház előtt mutatták be.

Boon.hu

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, zenés vígjáték érkezett Mezőkövesdre szeptember 25-én, 18 órakor a Közösségi Házban. A Tallós Rita által rendezett darabban olyan nevek tűntek fel, mint Brunner Márta, Fésűs Nelly, Gyebnár Csekka, Ladinek Judit és Szőke Zoltán.

Nagy sikere volt a zenés vígjátéknak Mezőkövesden
Nagy sikere volt a zenés vígjátéknak Mezőkövesden
Forrás: mezokovesd.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A zenés vígjátéknak óriási sikere volt

Az előadást telt ház előtt mutatták be. A Brunner Márta, Fésűs Nelli, Gyebnár Csekka és Ladinek Judit által megformált négy barátnő nyári nyaralásába csöppenhettek bele a nézők, akik a mindennapi mókuskereket hátrahagyava spanyol tengerparton élvezték a nyári szabadságukat, felidézve fiatalkori élményeiket. Az ötvenes éveikben járó főhősnőknek nemcsak a meleggel, hanem saját hőhullámaikkal is meg kellett küzdeniük.

A vígjáték rengeteg humorral és öniróniával világított rá a középkorú nők és a változókor nehézségeire - írja a mezokovesd.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu