4 órája
Menjünk a moziba be? Persze, hiszen százéves az Uránia!
Tudja, melyik volt az első olyan „kultúrpalota” Miskolcon, amelyet már kifejezetten mozi céljára építettek? A válasz kiderül abból, hogy Uránia100 címen indítanak centenáriumi programsorozatot most szombaton a Mühában.
Az Árva Pál építész (1887–1935) által tervezett belvárosi épület, mint a szeptember 6-i esemény meghívójából kiderül, „száz évvel ezelőtt, az Uránia Filmszínház csillogó új kultúrpalotájaként 1925-ben nyílt meg a közönség előtt mint Miskolc első olyan épülete a Rákóczi utcában, melyet eleve és kizárólag mozinak terveztek és mindmáig őrzi eredeti funkcióját”.
Uránia 100, avagy az első mozi ünneplése
A Cinefest filmfesztivál idei programjába ékelt kettős rendezvény első állomása szeptember 6-án, szombaton esedékes, a folytatás pedig a következő héten pénteken, szeptember 12-én.
A szombat (szeptember 6.) délelőtti, kora délutáni forgatókönyv így alakul:
- 11:00, Emléktábla-avatás, MÜHA, bejárat
- 11:30, Centenáriumi beszélgetés, MÜHA, Galéria
- 11:30, Centenáriumi beszélgetés, MÜHA, Béke terem
(A MÜHA rövidítés természetesen a napjainkbeli mozgóképművészeti központot, a Cinefest otthonát, a Művészetek Házát jelenti.)
A jövő pénteki (szeptember 12.) meghívás pedig egy városi túrára szól, aminek témája a mozitörténet, szervezője pedig az Észak-keleti Átjáró Egyesület.
Kerényi László kisfilmje a miskolci filmszínházak szomorú napjairól:
Egy korábbi hasonló tematikus túráról (azonos szervezőkkel, a közelmúltban) készült videó itt tekinthető meg, kedvcsinálóul:
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Megvan a Fradi-DVTK rangadó időpontja – a szurkolók már most lázban égnek!