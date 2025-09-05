Menjünk a moziba be? Persze, hiszen százéves az Uránia!

Az Árva Pál építész (1887–1935) által tervezett belvárosi épület, mint a szeptember 6-i esemény meghívójából kiderül, „száz évvel ezelőtt, az Uránia Filmszínház csillogó új kultúrpalotájaként 1925-ben nyílt meg a közönség előtt mint Miskolc első olyan épülete a Rákóczi utcában, melyet eleve és kizárólag mozinak terveztek és mindmáig őrzi eredeti funkcióját”.

Uránia 100: centenáriumi mozis programok szombaton és jövő pénteken

Uránia 100, avagy az első mozi ünneplése

A Cinefest filmfesztivál idei programjába ékelt kettős rendezvény első állomása szeptember 6-án, szombaton esedékes, a folytatás pedig a következő héten pénteken, szeptember 12-én.

A szombat (szeptember 6.) délelőtti, kora délutáni forgatókönyv így alakul:

11:00, Emléktábla-avatás, MÜHA, bejárat

11:30, Centenáriumi beszélgetés, MÜHA, Galéria

11:30, Centenáriumi beszélgetés, MÜHA, Béke terem

(A MÜHA rövidítés természetesen a napjainkbeli mozgóképművészeti központot, a Cinefest otthonát, a Művészetek Házát jelenti.)

Szeptember 6-án

A jövő pénteki (szeptember 12.) meghívás pedig egy városi túrára szól, aminek témája a mozitörténet, szervezője pedig az Észak-keleti Átjáró Egyesület.

Szeptember 12-én

Kerényi László kisfilmje a miskolci filmszínházak szomorú napjairól:

Egy korábbi hasonló tematikus túráról (azonos szervezőkkel, a közelmúltban) készült videó itt tekinthető meg, kedvcsinálóul:

