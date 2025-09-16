59 perce
Újabb győzelem: a színikritikusok szerint is Miskolc a legjobb
A Színházi Kritikusok Céhe díjátadóján A kétfejű fenevad lett a legjobb kőszínházi előadás, az előadás rendezője, Szőcs Artúr pedig a legjobb rendezés díját zsebelte be.
A kétfejű fenevad
2017-ben a Rusznyák Gábor rendezésében készült Kivilágos kivirradtig a Legjobb előadás kategóriájában győzedelmeskedett, 2019-ben Görög László kapta meg a Legjobb férfi főszereplő díját a Színházi Kritikusok Céhétől a Mohácsi János által rendezett A velencei kalmár előadásban nyújtott alakításáért. 2022-ben a Producerek lett a Legjobb szórakoztató előadás (rendező: Béres Attila), tehát az elmúlt közel tíz évben szép eredményekkel büszkélkedhetett a Miskolci Nemzeti Színház társulata. A szeptember 15-i díjátadón pedig újabb sikereket zsebelt be a teátrum: A kétfejű fenevad lett A legjobb kőszínházi előadás, Szőcs Artur pedig megkapta érte A legjobb rendezés díját. Szabó Máté, a miskolci színház művészeti vezetőjének rendezésében készült Brooklyni mese (Orlai Produkció) című előadás pedig A legjobb szórakoztató színházi előadás díját zsebelte be.
A legjobb férfi epizódszereplő
Emlékeztetőül: a Miskolci Nemzeti Színházat 2025-ben a Színházi Kritikusok Céhe hat kategóriában jelölte: A kétfejű fenevad című előadást jelölték A legjobb kőszínházi előadás, A legjobb rendezés (rendező: Szőcs Artur), A legjobb jelmez (jelmeztervező: Szűcs Edit) és A legjobb színházi zene (zeneszerző: Cser Ádám) kategóriában, a Csókos asszony című operett (rendező: Szőcs Artur) A legjobb szórakoztató színházi előadás kategóriában kapott jelölést, Rózsa Krisztiánt pedig Mercutio megformálásáért jelölték A legjobb férfi epizódszereplő kategóriában a Rómeó és Júliában (rendező: Béres Attila) nyújtott alakításáért.
A legjobbat hozták ki magukból
A miskolciak jó szériát tudhatnak maguk mögött idén: nyáron az Országos Színházi Találkozó legjobb előadása a Szabó Máté rendezésében készült Ivanov lett, ugyanitt a Legjobb férfi főszereplőnek járó díjat Harsányi Attila érdemelte ki a címszereplő megformálásáért. A Városmajori Szabadtéri Színpad versenyprogramja, a Szemle Plusz Legjobb előadása A kétfejű fenevad lett, ugyanitt Peremartoni Krisztina különdíját Rózsa Krisztián kapta meg. Béres Attila igazgató úgy fogalmazott: ez a rengeteg díj elsősorban a színházé.
– Azé a közösségé, amivé az elmúlt tíz évben a Miskolci Nemzeti Színház formálódott. Ehhez kell a társulat, kell minden háttérben dolgozó kolléga, a Művészeti Tanács és talán ami a legfontosabb: kellenek a nézők. Velük együtt alkotunk egy olyan közösséget, ami lehetővé teszi, hogy estéről estére a lehető
legjobbat hozzuk ki magunkból, ezáltal nemcsak a közönség, de úgy tűnik, a szakma elismerését is kiérdemelve. Köszönöm ennek a közösségnek a belénk vetett hitet, a szeretetet és a szűnni nem akaró támogatást!
