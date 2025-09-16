Újabb győzelem: a színikritikusok szerint is Miskolc a legjobb

2017-ben a Rusznyák Gábor rendezésében készült Kivilágos kivirradtig a Legjobb előadás kategóriájában győzedelmeskedett, 2019-ben Görög László kapta meg a Legjobb férfi főszereplő díját a Színházi Kritikusok Céhétől a Mohácsi János által rendezett A velencei kalmár előadásban nyújtott alakításáért. 2022-ben a Producerek lett a Legjobb szórakoztató előadás (rendező: Béres Attila), tehát az elmúlt közel tíz évben szép eredményekkel büszkélkedhetett a Miskolci Nemzeti Színház társulata. A szeptember 15-i díjátadón pedig újabb sikereket zsebelt be a teátrum: A kétfejű fenevad lett A legjobb kőszínházi előadás, Szőcs Artur pedig megkapta érte A legjobb rendezés díját. Szabó Máté, a miskolci színház művészeti vezetőjének rendezésében készült Brooklyni mese (Orlai Produkció) című előadás pedig A legjobb szórakoztató színházi előadás díját zsebelte be.

A legjobb férfi epizódszereplő

Emlékeztetőül: a Miskolci Nemzeti Színházat 2025-ben a Színházi Kritikusok Céhe hat kategóriában jelölte: A kétfejű fenevad című előadást jelölték A legjobb kőszínházi előadás, A legjobb rendezés (rendező: Szőcs Artur), A legjobb jelmez (jelmeztervező: Szűcs Edit) és A legjobb színházi zene (zeneszerző: Cser Ádám) kategóriában, a Csókos asszony című operett (rendező: Szőcs Artur) A legjobb szórakoztató színházi előadás kategóriában kapott jelölést, Rózsa Krisztiánt pedig Mercutio megformálásáért jelölték A legjobb férfi epizódszereplő kategóriában a Rómeó és Júliában (rendező: Béres Attila) nyújtott alakításáért.

A legjobbat hozták ki magukból

A miskolciak jó szériát tudhatnak maguk mögött idén: nyáron az Országos Színházi Találkozó legjobb előadása a Szabó Máté rendezésében készült Ivanov lett, ugyanitt a Legjobb férfi főszereplőnek járó díjat Harsányi Attila érdemelte ki a címszereplő megformálásáért. A Városmajori Szabadtéri Színpad versenyprogramja, a Szemle Plusz Legjobb előadása A kétfejű fenevad lett, ugyanitt Peremartoni Krisztina különdíját Rózsa Krisztián kapta meg. Béres Attila igazgató úgy fogalmazott: ez a rengeteg díj elsősorban a színházé.