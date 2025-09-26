1 órája
A TeatRom újra akcióba lépett borsod legszegényebb táján!
Már javában zajlik a kihagyhatatlan programsorozat, de egész hétvégén is elérhető Borsod több helyszínén. A TeatRom Utcaszínházi Fesztivál eseményeit érdemes elcsípni a Cserháton.
A TeatRom Utcaszínház Fesztivál javában zajlik, de a hét végéig még elcsípheti egy-egy előadásukat
Fotó: Vajda János
Miközben maguk is küzdenek a fennmaradásért, a TeatRom Utcaszínházi Fesztivál az utóbbi évek legerősebb programkínálatával tér vissza. Európai együttműködéseknek köszönhetően szeptember végén öt csereháti település utcái telnek meg színházzal, zenével és kulturális találkozásokkal.
Színház a legszegényebb vidéken: a TeatRom Utcaszínházi Fesztivál küldetése
Az Utcaszínházi Alkotóközösség másfél évtizede dolgozik azon, hogy Magyarország egyik legszebb, ugyanakkor legszegényebb táján, a Csereháton élő fiatalok életébe beköltözzön a színház varázsa. Itt a színház nem csupán művészet, hanem sajátos kommunikációs nyelv. Segít az énkép formálásában, az önkifejezés jelentőségének felismerésében és az önmegvalósítás lehetőségeinek megtalálásában.
A fesztivál története: Gypsistantól TeatRomig
- Made in Gypsistan (2016–2019)
A programsorozat 2016-ban indult, Made in Gypsistan néven. A kezdeményezés nemzetközi színtéren adott bemutatkozási lehetőséget roma fiataloknak, akik fotóikkal, kisfilmjeikkel és színházi előadásaikkal léphettek a közönség elé.
- TeatRom (2020-tól napjainkig)
2020-ban új fejezet nyílt: megszületett a TeatRom Utcaszínházi Fesztivál. A színházpedagógiai programok résztvevői mellé professzionális művészek is csatlakoztak, így a közösség és a szakma találkozása egyszerre adott inspirációt a fiataloknak, és növelte az esemény országos ismertségét.
TeatRom 2025: öt település, öt nap, számtalan élmény
Idén szeptember 24–28. között a következő településeken találkozhatunk a fesztivállal:
- Borsodbóta – 09.24.
- Szendrőlád – 09.25.
- Sajókaza – 09.26.
- Rásonysápberencs – 09.27.
- Alsóvadász – 09.28.
A helyszínek nem csupán díszletek, hanem élő közösségi terek, ahol a helyiek magas színvonalú művészeten keresztül ismerhetik meg az egyetemes és a roma kultúra páratlan értékeit.
Roma színház és közösségépítés
A TeatRom szándéka nem pusztán kulturális élmények nyújtása, a fesztivál hidat épít a helyi közösségek és a vendégművészek között. Egyúttal fontos szerepet játszik a roma színház formálódásában és fejlődésében, amelynek egyre hangsúlyosabb helye van Európa kulturális palettáján.
