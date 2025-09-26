szeptember 26., péntek

Páratlan roma kultúra

3 órája

A TeatRom újra akcióba lépett borsod legszegényebb táján!

Már javában zajlik a kihagyhatatlan programsorozat, de egész hétvégén is elérhető Borsod több helyszínén. A TeatRom Utcaszínházi Fesztivál eseményeit érdemes elcsípni a Cserháton.

A TeatRom Utcaszínház Fesztivál javában zajlik, de a hét végéig még elcsípheti egy-egy előadásukat

Fotó: Vajda János

Miközben maguk is küzdenek a fennmaradásért, a TeatRom Utcaszínházi Fesztivál az utóbbi évek legerősebb programkínálatával tér vissza. Európai együttműködéseknek köszönhetően szeptember végén öt csereháti település utcái telnek meg színházzal, zenével és kulturális találkozásokkal.

teatrom utcaszínházi fesztivál
A TeatRom Utcaszínházi Fesztivál néhány éve Szegedi Dezső rendezését mutatta be Fotó: Vajda János

Színház a legszegényebb vidéken: a TeatRom Utcaszínházi Fesztivál küldetése

Az Utcaszínházi Alkotóközösség másfél évtizede dolgozik azon, hogy Magyarország egyik legszebb, ugyanakkor legszegényebb táján, a Csereháton élő fiatalok életébe beköltözzön a színház varázsa. Itt a színház nem csupán művészet, hanem sajátos kommunikációs nyelv. Segít az énkép formálásában, az önkifejezés jelentőségének felismerésében és az önmegvalósítás lehetőségeinek megtalálásában.

A fesztivál története: Gypsistantól TeatRomig

  • Made in Gypsistan (2016–2019)

A programsorozat 2016-ban indult, Made in Gypsistan néven. A kezdeményezés nemzetközi színtéren adott bemutatkozási lehetőséget roma fiataloknak, akik fotóikkal, kisfilmjeikkel és színházi előadásaikkal léphettek a közönség elé.

  • TeatRom (2020-tól napjainkig)

2020-ban új fejezet nyílt: megszületett a TeatRom Utcaszínházi Fesztivál. A színházpedagógiai programok résztvevői mellé professzionális művészek is csatlakoztak, így a közösség és a szakma találkozása egyszerre adott inspirációt a fiataloknak, és növelte az esemény országos ismertségét. 

TeatRom 2025: öt település, öt nap, számtalan élmény

Idén szeptember 24–28. között a következő településeken találkozhatunk a fesztivállal:

  • Borsodbóta – 09.24.
  • Szendrőlád – 09.25.
  • Sajókaza – 09.26.
  • Rásonysápberencs – 09.27.
  • Alsóvadász – 09.28.
    A helyszínek nem csupán díszletek, hanem élő közösségi terek, ahol a helyiek magas színvonalú művészeten keresztül ismerhetik meg az egyetemes és a roma kultúra páratlan értékeit.

Roma színház és közösségépítés

A TeatRom szándéka nem pusztán kulturális élmények nyújtása, a fesztivál hidat épít a helyi közösségek és a vendégművészek között. Egyúttal fontos szerepet játszik a roma színház formálódásában és fejlődésében, amelynek egyre hangsúlyosabb helye van Európa kulturális palettáján.

A TeatRom bebizonyítja, hogy valódi kulturális értéket nem pénzben mérnek. Ott, ahol színház van, közösség és jövő is születik – még a legkisebb falvakban is.

