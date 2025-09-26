A TeatRom újra akcióba lépett borsod legszegényebb táján!

A fesztivál története: Gypsistantól TeatRomig

Made in Gypsistan (2016–2019)

A programsorozat 2016-ban indult, Made in Gypsistan néven. A kezdeményezés nemzetközi színtéren adott bemutatkozási lehetőséget roma fiataloknak, akik fotóikkal, kisfilmjeikkel és színházi előadásaikkal léphettek a közönség elé.

TeatRom (2020-tól napjainkig)

2020-ban új fejezet nyílt: megszületett a TeatRom Utcaszínházi Fesztivál. A színházpedagógiai programok résztvevői mellé professzionális művészek is csatlakoztak, így a közösség és a szakma találkozása egyszerre adott inspirációt a fiataloknak, és növelte az esemény országos ismertségét.

TeatRom 2025: öt település, öt nap, számtalan élmény

Idén szeptember 24–28. között a következő településeken találkozhatunk a fesztivállal:

Borsodbóta – 09.24.

Szendrőlád – 09.25.

Sajókaza – 09.26.

Rásonysápberencs – 09.27.

Alsóvadász – 09.28.

A helyszínek nem csupán díszletek, hanem élő közösségi terek, ahol a helyiek magas színvonalú művészeten keresztül ismerhetik meg az egyetemes és a roma kultúra páratlan értékeit.

Roma színház és közösségépítés

A TeatRom szándéka nem pusztán kulturális élmények nyújtása, a fesztivál hidat épít a helyi közösségek és a vendégművészek között. Egyúttal fontos szerepet játszik a roma színház formálódásában és fejlődésében, amelynek egyre hangsúlyosabb helye van Európa kulturális palettáján.