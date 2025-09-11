A nap, amikor megállt az idő: szeptember 11

Több mint két évtized telt el, de azok a szeptemberi képek ma is elevenen élnek bennünk. A derült, kék égből hirtelen előtűnő repülőgépek, a New York-i Világkereskedelmi Központ (WTC) ikertornyainak lángba borulása, majd a megdöbbentő, lassított felvételnek tűnő összeomlásuk. Azon a keddi napon Miskolcon, a vármegye településein is megállt az élet, ahogy az emberek a televíziók képernyői előtt, hitetlenkedve figyelték a felfoghatatlant.

Két fénycsóva nyúlik az égbe a New York-i Világkereskedelmi Központ elleni terrortámadás áldozatainak emlékére New Yorkban 2021. szeptember 11-én, az Egyesült Államokat ért repülőgépes terrortámadások 20. évfordulóján

Fotós: Will Oliver / Forrás: MTI/EPA

Szeptember 11. krónikája

Az al-Kaida terrorszervezet által összehangolt támadássorozat helyi idő szerint reggel 8 óra 46 perckor kezdődött, amikor az első eltérített utasszállító a WTC északi tornyába csapódott. Tizenhét perccel később a második gép a déli tornyot találta el, eloszlatva minden kétséget afelől, hogy nem balesetről van szó. Egy harmadik gép a védelmi minisztérium, a Pentagon arlingtoni épületébe zuhant, egy negyedik pedig, vélhetően az utasok hősies ellenállása miatt, a pennsylvaniai Shanksville közelében csapódott a földbe.

A támadásokban a 19 terrorista mellett közel 3000 ember, 90 ország állampolgárai vesztették életét. Az áldozatok között volt 343 tűzoltó és 72 rendőr is, akik életüket adták mások megmentéséért.

Egy új világ kezdete

Szeptember 11-e nem csupán egy tragédia volt, hanem egy történelmi fordulópont. Az események hatására az Egyesült Államok háborút hirdetett a terrorizmus ellen, ami Afganisztán és Irak megtámadásához vezetett, és évtizedekre meghatározta a világpolitikát. A támadások gyökeresen átalakították a mindennapi életünket is. A repülőtereken bevezetett szigorú biztonsági ellenőrzések, a hatóságok megnövekedett jogkörei és a folyamatos terrorfenyegetettség érzése mind ennek a napnak a következményei.

A terrorizmus ezzel a támadással lépett egy új, globális szintre. A cél már nem csupán egy politikai engedmény kicsikarása volt, hanem a félelemkeltés, a nyugati civilizáció jelképeinek elpusztítása és a kultúránk megsemmisítése.

Emlékezés és újjáépítés

A romba dőlt ikertornyok helyén ma egy méltóságteljes emlékhely és múzeum áll. Az egykori tornyok alaprajzát követő két medencébe vízesésként omlik a víz, peremükre pedig felvésték az összes áldozat nevét. A Ground Zero mellett felépült az új One World Trade Center, ami 541 méteres magasságával a nyugati félteke legmagasabb épülete lett, jelképezve az újjászületést és a rendíthetetlenséget. Az emlékezés minden évben fontos kötelesség, nem csak Amerikában, ahol ilyenkor megszólalnak a lélekharangok és kongásuk közben felolvassák a áldozatok neveit, hanem a terrorizmus minden formájával együtt élni kényszerülő világ többi részén is.