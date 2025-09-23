Tiltott vágyak és politikai játszmák

A 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál hatalmas sikere után a város kulturális élete nem áll meg. Szeptember 25. és október 1. között újabb különleges esemény várja a közönséget. Egy hétig Miskolc szívében olyan északi történetek peregnek a vásznon, amelyekről eddig legfeljebb Cannes-ban, Berlinben, Velencében vagy Torontóban hallottak. A 12. Skandináv Filmfesztivál mozijai a tiltott szerelemtől a politikai intrikáig, a személyes álmoktól a történelmi sporthőstettekig széles spektrumot járnak be.

A köztársaság sasmadarai a Skandináv Filmfesztivál politikai felütésű darabja

A Skandináv Filmfesztivál 2025-ös kínálata

Az utolsó viking – humor, múlt és identitáskeresés

A dán szatirikus vígjáték két testvér különös történetét meséli el, akik a börtön után visszatérnek gyermekkori helyszíneikre, hogy megtalálják elásott zsákmányukat. A rablásból származó pénz keresése azonban csupán ürügy: a film humorral és finom iróniával vizsgálja az önazonosságot, a testvéri kapcsolatokat és a múlt terheit.

Álmok – tiltott szerelem és naplóba zárt vágyak

Norvégia egyik legnagyobb filmes szenzációja Berlinből érkezik Miskolcra. A fiatal Johanne életében először szerelmes – méghozzá a tanárnőjébe. Amikor családja felfedezi naplóját, nemcsak az érzések ereje, hanem saját múltjuk tükröződése is megdöbbenti őket. A film érzékenyen feszegeti a valóság és a fikció határát, miközben bemutatja, milyen árnyaltan tud beszélni a skandináv film a vágyakról és tabukról.

A köztársaság sasmadarai – politikai thriller Kairó szívéből

Tarik Saleh trilógiájának záródarabja egy világhírű színész szemszögéből mutatja meg, hogyan épülnek és omlanak össze a hatalmi rendszerek. George Fahmy egy állami filmbe kényszerül, amely a politikai manipuláció szimbólumává válik, miközben titkos kapcsolatot kezd a tábornok feleségével. A történet egyszerre lebilincselő karakterdráma és hideglelős politikai thriller.

Svéd torpedó – egy bátor nő inspiráló története

A 30 éves Sally Bauer 1939 nyarán elhatározza, hogy átússza a La Manche csatornát – mindezt a háború árnyékában, Svédországban. A film nemcsak sportdráma, hanem társadalmi korrajz is: a főhősnő konvenciókkal dacolva, fiáért és önmagáért küzd. A valós eseményeken alapuló történet egyaránt szól elszántságról, bátorságról és szabadságvágyról.

A vetítések a Művészetek Házában, a Béke Art Moziteremben lesznek.

