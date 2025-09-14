Mit csinál valójában egy hangmérnök? A Saul fia hangmestere felfedte a kulisszatitkokat

Zányi Tamással a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon készítettünk interjút, Hasan Hadi filmje, Az elnök tortája magyarországi premierje után. Ez az a film, amely Cannes-ban elnyerte az Arany Kamera díjat, valamint a Rendezők Két Hete szekció közönségdíját. A film hangkulisszáit Zányi Tamás, az Oscar-díjas film, a Saul fia hangmérnöke alkotta meg, akinek Vulcan-díjjal elismert hangmunkája szakmai etalon. Ő volt a hangmérnöke Nemes Jeles László az Árva című nagyjátékfilmjének is, amelyet idén Magyarországról Oscar-díjra jelöltek, így neve már több nemzetközi díjnyertes produkcióval is összefonódott. Interjúnk nem csak a hogyanról szól, hanem arról is, miért dönt el egy ajtónyitás, egy lélegzetvétel vagy egy szélzúgás forgatókönyvi súlyú kérdéseket.

Zányi Tamás, aki többek között a Saul fia hangmérnöke volt, a CineFest közönségtalálkozóján

Forrás: CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Saul fia-hatás, avagy mi történik a láthatatlan fronton?

A hangmérnök szó gyűjtőfogalom

– mondta Zányi Tamás.

Van, aki a filmforgatáson vesz részt, más az utómunkában, megint más a zörejezésben vagy a zenefelvételben. Én például ma már kizárólag az utómunkában dolgozom.

Felidézte, hogy pályája elején még mindent egyedül csinált.

Annak idején én mentem forgatni, én vettem fel a zenét, ha úgy alakult, ma már ez differenciálódott.

Miért dönthet el mindent akár egy ajtónyitás is?

A helyszínen forgatott dialógusok megvágása, kitisztítása után jön a zörejezés, a sound design, a rendezővel közös tervezés. Ez nem csak különleges hangeffekteket jelent, sokszor olyan egyszerű dolgokról döntünk, mint hogy milyen hangja legyen egy ajtónyitásnak

– magyarázta. A „vertikális montázs” kifejezést használja arra, hogyan épül fel egy film hangja.

Nem csak balról jobbra megyek a filmen, mint a képvágó, hanem balról jobbra és föntről lefelé is. Elkezdjük nyolc hangsávon, és a végén befejezzük négyszázhuszonöt hangsávon, mert annyi ötlet volt.

Az Oscar-vonal elhozta a nemzetközi felkéréseket

Arról is beszélt, hogyan került kapcsolatba Hasan Hadi iraki rendezővel.

A rendező Bagdadban él, de New Yorkban tanult, és ott találkozott a Saul fiával. Azt mondta, keressük meg, ki csinálta a hangját, így talált rám.

A 21. CineFest egyik legnagyobb sikerét aratta a fent említett Hasan Hadi Az elnök tortája című iraki filmje, amely három díjat is elhozott: a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének (FIPRESCI), a CICAE (Art Mozik Nemzetközi Szövetsége) és az Ökumenikus Zsűri elismerését. Mindhárom díjat Zányi Tamás vette át, aki tolmácsolta az alkotók üzenetét.

Szerinte a Saul fia sikere valóban erősítette a nemzetközi felkéréseket, de nem úgy, hogy „minden jön magától”.