44 perce
Mit csinál valójában egy hangmérnök? A Saul fia hangmestere felfedte a kulisszatitkokat
A néző a képet nézi, de gyakran a hang dönti el, beleremeg-e egy jelenetbe. Zányi Tamás, a Saul fia hangmágusa elárulta, mit csinál valójában egy hangmérnök.
Zányi Tamás, aki többek között a Saul fia hangmérnöke volt, a CineFest közönségtalálkozóján
Forrás: CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál
Zányi Tamással a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon készítettünk interjút, Hasan Hadi filmje, Az elnök tortája magyarországi premierje után. Ez az a film, amely Cannes-ban elnyerte az Arany Kamera díjat, valamint a Rendezők Két Hete szekció közönségdíját. A film hangkulisszáit Zányi Tamás, az Oscar-díjas film, a Saul fia hangmérnöke alkotta meg, akinek Vulcan-díjjal elismert hangmunkája szakmai etalon. Ő volt a hangmérnöke Nemes Jeles László az Árva című nagyjátékfilmjének is, amelyet idén Magyarországról Oscar-díjra jelöltek, így neve már több nemzetközi díjnyertes produkcióval is összefonódott. Interjúnk nem csak a hogyanról szól, hanem arról is, miért dönt el egy ajtónyitás, egy lélegzetvétel vagy egy szélzúgás forgatókönyvi súlyú kérdéseket.
Saul fia-hatás, avagy mi történik a láthatatlan fronton?
A hangmérnök szó gyűjtőfogalom
– mondta Zányi Tamás.
Van, aki a filmforgatáson vesz részt, más az utómunkában, megint más a zörejezésben vagy a zenefelvételben. Én például ma már kizárólag az utómunkában dolgozom.
Felidézte, hogy pályája elején még mindent egyedül csinált.
Annak idején én mentem forgatni, én vettem fel a zenét, ha úgy alakult, ma már ez differenciálódott.
Miért dönthet el mindent akár egy ajtónyitás is?
A helyszínen forgatott dialógusok megvágása, kitisztítása után jön a zörejezés, a sound design, a rendezővel közös tervezés. Ez nem csak különleges hangeffekteket jelent, sokszor olyan egyszerű dolgokról döntünk, mint hogy milyen hangja legyen egy ajtónyitásnak
– magyarázta. A „vertikális montázs” kifejezést használja arra, hogyan épül fel egy film hangja.
Nem csak balról jobbra megyek a filmen, mint a képvágó, hanem balról jobbra és föntről lefelé is. Elkezdjük nyolc hangsávon, és a végén befejezzük négyszázhuszonöt hangsávon, mert annyi ötlet volt.
Az Oscar-vonal elhozta a nemzetközi felkéréseket
Arról is beszélt, hogyan került kapcsolatba Hasan Hadi iraki rendezővel.
A rendező Bagdadban él, de New Yorkban tanult, és ott találkozott a Saul fiával. Azt mondta, keressük meg, ki csinálta a hangját, így talált rám.
A 21. CineFest egyik legnagyobb sikerét aratta a fent említett Hasan Hadi Az elnök tortája című iraki filmje, amely három díjat is elhozott: a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének (FIPRESCI), a CICAE (Art Mozik Nemzetközi Szövetsége) és az Ökumenikus Zsűri elismerését. Mindhárom díjat Zányi Tamás vette át, aki tolmácsolta az alkotók üzenetét.
Szerinte a Saul fia sikere valóban erősítette a nemzetközi felkéréseket, de nem úgy, hogy „minden jön magától”.
A filmipar egy másik fogalom. Amerikában sok minden futószalagon megy, és ott is vannak érdekeltségek, a rendezők a saját hangmérnökeikkel szeretnek dolgozni – engem inkább az európai szerzőfilmes közeg keres meg.
Norvégia tarolt, iraki film triplázott, Deák Kristóf pedig elérte a közönség szívét – Íme, a 21. Cinefest díjazottjai - fotókkal!
A VR hang is hang
Zányi Tamás szerint a nagy produkciókban sokszor hiányzik az a közvetlenség, amit a kisebb szerzői filmekben megtalál.
Nagy produkcióban nem biztos, hogy odajön a rendező, és azt mondja, hogy gyere igyunk egy sört. Pedig ezek a beszélgetések is kellenek.
A jelenlegi munkáiról is beszélt.
Dolgozom egy VR-alapú történetmesélős projekten is. Ez már inkább a játék világához hasonlít, de ugyanúgy hangról szól, csak más platformon.
A CineFest híreiért kövese a boon.hu-t!
Az ember, aki feltette Ronaldót a világtérképre – Bölöni László Miskolcon járt
„A közönség reakciója a legfontosabb” – interjú Deák Kristóf Oscar-díjas rendezővel
Valóságshow-ból a Kegyelem világpremierjére: Árpa Attila a CineFesten
A CineFest a legjobb filmek mellett számtalan kísérőprogrammal várta a látogatóit, ilyen volt a Shake It Up, amikor két napon át szólt a zene Miskolc különböző pontjain.