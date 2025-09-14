szeptember 14., vasárnap

Mit csinál valójában egy hangmérnök? A Saul fia hangmestere felfedte a kulisszatitkokat

A néző a képet nézi, de gyakran a hang dönti el, beleremeg-e egy jelenetbe. Zányi Tamás, a Saul fia hangmágusa elárulta, mit csinál valójában egy hangmérnök.

Gárdonyi Edina
Zányi Tamással a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon készítettünk interjút, Hasan Hadi filmje, Az elnök tortája magyarországi premierje után. Ez az a film, amely Cannes-ban elnyerte az Arany Kamera díjat, valamint a Rendezők Két Hete szekció közönségdíját. A film hangkulisszáit Zányi Tamás, az Oscar-díjas film, a Saul fia hangmérnöke alkotta meg, akinek Vulcan-díjjal elismert hangmunkája szakmai etalon. Ő volt a hangmérnöke Nemes Jeles László az Árva című nagyjátékfilmjének is, amelyet idén Magyarországról Oscar-díjra jelöltek, így neve már több nemzetközi díjnyertes produkcióval is összefonódott. Interjúnk nem csak a hogyanról szól, hanem arról is, miért dönt el egy ajtónyitás, egy lélegzetvétel vagy egy szélzúgás forgatókönyvi súlyú kérdéseket.

Saul fia-hatás, avagy mi történik a láthatatlan fronton?

A hangmérnök szó gyűjtőfogalom

 – mondta Zányi Tamás

Van, aki a filmforgatáson vesz részt, más az utómunkában, megint más a zörejezésben vagy a zenefelvételben. Én például ma már kizárólag az utómunkában dolgozom.

Felidézte, hogy pályája elején még mindent egyedül csinált. 

Annak idején én mentem forgatni, én vettem fel a zenét, ha úgy alakult, ma már ez differenciálódott.

Miért dönthet el mindent akár egy ajtónyitás is?

A helyszínen forgatott dialógusok megvágása, kitisztítása után jön a zörejezés, a sound design, a rendezővel közös tervezés. Ez nem csak különleges hangeffekteket jelent, sokszor olyan egyszerű dolgokról döntünk, mint hogy milyen hangja legyen egy ajtónyitásnak

 – magyarázta. A „vertikális montázs” kifejezést használja arra, hogyan épül fel egy film hangja. 

Nem csak balról jobbra megyek a filmen, mint a képvágó, hanem balról jobbra és föntről lefelé is. Elkezdjük nyolc hangsávon, és a végén befejezzük négyszázhuszonöt hangsávon, mert annyi ötlet volt.

Az Oscar-vonal elhozta a nemzetközi felkéréseket

Arról is beszélt, hogyan került kapcsolatba Hasan Hadi iraki rendezővel. 

A rendező Bagdadban él, de New Yorkban tanult, és ott találkozott a Saul fiával. Azt mondta, keressük meg, ki csinálta a hangját, így talált rám.

A 21. CineFest egyik legnagyobb sikerét aratta a fent említett Hasan Hadi Az elnök tortája című iraki filmje, amely három díjat is elhozott: a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének (FIPRESCI), a CICAE (Art Mozik Nemzetközi Szövetsége) és az Ökumenikus Zsűri elismerését. Mindhárom díjat Zányi Tamás vette át, aki tolmácsolta az alkotók üzenetét.

Szerinte a Saul fia sikere valóban erősítette a nemzetközi felkéréseket, de nem úgy, hogy „minden jön magától”. 

A filmipar egy másik fogalom. Amerikában sok minden futószalagon megy, és ott is vannak érdekeltségek, a rendezők a saját hangmérnökeikkel szeretnek dolgozni – engem inkább az európai szerzőfilmes közeg keres meg.

A VR hang is hang

Zányi Tamás szerint a nagy produkciókban sokszor hiányzik az a közvetlenség, amit a kisebb szerzői filmekben megtalál. 

Nagy produkcióban nem biztos, hogy odajön a rendező, és azt mondja, hogy gyere igyunk egy sört. Pedig ezek a beszélgetések is kellenek.

A jelenlegi munkáiról is beszélt. 

Dolgozom egy VR-alapú történetmesélős projekten is. Ez már inkább a játék világához hasonlít, de ugyanúgy hangról szól, csak más platformon.

A CineFest a legjobb filmek mellett számtalan kísérőprogrammal várta a látogatóit, ilyen volt a Shake It Up, amikor két napon át szólt a zene Miskolc különböző pontjain. 

 

