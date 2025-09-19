Oscar Miskolcon – jön az új évad első bemutatója

Lányos apának lenni nem egyszerű dolog, ezt tapasztalhatja meg Bertrand Barnier (Gáspár Tibor) gazdag párizsi szappangyáros is. Egy szép napon kényelmes otthona bolondokházává változik, teherbe esett lányokról, csalásokról és elsikkasztott pénzekről érkeznek a hírek, lassacskán mindenkiről kiderül, hogy nem az, akinek látszik, már-már úgy tűnik, az őrület sohasem ér véget...

Bodoky Márk és Baranyi Emma

Fotó: Gálos Mihály Samu

A világhírű francia bohózat filmváltozatát eredetileg a legendás francia nevettető, Louis de Funès vitte sikerre, később pedig Sylvester Stallone jutalomjátéka lett. Miskolcon Gáspár Tibor Jászai-díjas, Érdemes művész ölti magára a főszerepet és viseli el családja megannyi bonyodalmakkal teli életét. Feleségét Seres Ildikó Jászai-díjas színművésznő alakítja, lányát, valamint egy másik, időközben felbukkanó titokzatos lányt felváltva játssza Rudolf Szonja és Baranyi Emma színművésznő, így mindkettőjük látható lesz a két egymástól teljesen ellentétes szerepben, ami külön csemege lehet a nézőközönségnek. A történetszálak bonyolítóihoz csatlakozik még Molnár Anna, Prohászka Fanni, Bodoky Márk, Tóth Dominik, Simon Zoltán, no meg persze a címszereplő Oscar, akit Rácz János színművész alakít.

Fotó: Gálos Mihály Samu

Szőcs Artur rendező napjainkba helyezi az eredetileg több mint hatvan éve játszódó történetet, s ekképp egy okosotthon technikai csodái is tovább komplikálják az eredeti bonyodalmakat. A már-már öntudatára ébredt intelligens otthon pedig nem más, mint Kerekes József színművész hangján fog megszólalni, akit a közönségnek már nem kell bemutatni: számos színházi és televíziós szerepe mellett olyan ikonikus szinkronhangokat köszönhetünk neki, mint a Shrek kotnyeles Szamara, a Family Guy Peter Griffin-je, valamint Jim Carrey és Will Ferrel is legtöbbször az ő hangján szólal meg a magyar képernyőkön.