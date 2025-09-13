Miskolci lett a legjobb előadás a Városmajorban

Budapest, 2025. szeptember 12., péntek (MTI) - Átadták a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz programsorozatának díjait pénteken: a Miskolci Nemzeti Színház A kétfejű fenevad című produkciója lett a városmajori színpad legjobb előadása, míg a Kristály Színtéren a Bástya Színház Minden jót, Leo Grande című darabja nyerte el a legjobb produkciónak járó elismerést. A nagyváradi Szigligeti Színház Csárdáskirálynő című előadása négy díjat kapott, a szabadkai Árpád-ház és a Gólem Színház A Tíz hónap Babilon-ügy című darabja pedig közönségdíjas lett.

Benkő Nóra, a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatója a pénteki díjátadón és évadzáró gálán kiemelte: az idei évad központi gondolata a közelítés, az egymáshoz való kapcsolódás és a tehetséggondozás, kiemelt eseménye a 13. Szemle Plusz volt. Hangsúlyozta: a nyári évadban prózai színház Budapesten a Városmajorban van, ezért fontos, hogy milyen minőségű produkciókat tűznek műsorra. A színházi előadások mellett koncertek, gyerekprogramok, filmvetítések és táncelőadás is helyet kaptak az idei programban, amelyben két saját produkció, a Miskolci Nemzeti Színházzal közös Csetepaté Chioggiában és a Zikkurat Produkcióval létrehozott Kőműves Kelemen is készült - emelte ki, hozzátéve: mindkét előadás nagy sikert aratott.

Büszkék a színházaikra

Karácsony Gergely főpolgármester a Budapest a fiatal tehetségekért díjat átadva kiemelte, hogy büszkék Budapest színházaira, köztük a Városmajori Szabadtéri Színpadra, a Kristály Színtérre és a szemlére is. Az elismerést Biró Panka Dominikának adta át, aki a szolnoki Szigligeti Színház Vízkereszt, vagy bánom is én című előadásában, Vladimir Anton rendezésében játszott a szemlén.

A legjobb előadás díját kapta

A zsűri tagjai - Sodró Eliza színművész, Mácsai Pál színművész, rendező és Nánay István kritikus, egyetemi tanár, valamint Benkő Nóra - a legjobb előadás díját a Miskolci Nemzeti Színház Szőcs Artur rendezésében látható A kétfejű fenevad című produkciójának ítélték oda.