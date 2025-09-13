25 perce
Miskolci lett a legjobb előadás a Városmajorban
Átadták a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz programsorozatának díjait.
Miskolci Nemzeti Színház
Budapest, 2025. szeptember 12., péntek (MTI) - Átadták a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz programsorozatának díjait pénteken: a Miskolci Nemzeti Színház A kétfejű fenevad című produkciója lett a városmajori színpad legjobb előadása, míg a Kristály Színtéren a Bástya Színház Minden jót, Leo Grande című darabja nyerte el a legjobb produkciónak járó elismerést. A nagyváradi Szigligeti Színház Csárdáskirálynő című előadása négy díjat kapott, a szabadkai Árpád-ház és a Gólem Színház A Tíz hónap Babilon-ügy című darabja pedig közönségdíjas lett.
Benkő Nóra, a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Kristály Színtér igazgatója a pénteki díjátadón és évadzáró gálán kiemelte: az idei évad központi gondolata a közelítés, az egymáshoz való kapcsolódás és a tehetséggondozás, kiemelt eseménye a 13. Szemle Plusz volt. Hangsúlyozta: a nyári évadban prózai színház Budapesten a Városmajorban van, ezért fontos, hogy milyen minőségű produkciókat tűznek műsorra. A színházi előadások mellett koncertek, gyerekprogramok, filmvetítések és táncelőadás is helyet kaptak az idei programban, amelyben két saját produkció, a Miskolci Nemzeti Színházzal közös Csetepaté Chioggiában és a Zikkurat Produkcióval létrehozott Kőműves Kelemen is készült - emelte ki, hozzátéve: mindkét előadás nagy sikert aratott.
Büszkék a színházaikra
Karácsony Gergely főpolgármester a Budapest a fiatal tehetségekért díjat átadva kiemelte, hogy büszkék Budapest színházaira, köztük a Városmajori Szabadtéri Színpadra, a Kristály Színtérre és a szemlére is. Az elismerést Biró Panka Dominikának adta át, aki a szolnoki Szigligeti Színház Vízkereszt, vagy bánom is én című előadásában, Vladimir Anton rendezésében játszott a szemlén.
A legjobb előadás díját kapta
A zsűri tagjai - Sodró Eliza színművész, Mácsai Pál színművész, rendező és Nánay István kritikus, egyetemi tanár, valamint Benkő Nóra - a legjobb előadás díját a Miskolci Nemzeti Színház Szőcs Artur rendezésében látható A kétfejű fenevad című produkciójának ítélték oda.
Csárdáskirálynő
A nagyváradi Szigligeti Színház több elismerést is elnyert Csárdáskirálynő című operettjével: Novák Eszter rendezői munkáját, Tóth Tünde főszereplői és Kocsis Anna mellékszereplői alakítását díjazták, míg a férfi mellékszereplők közül Sebestyén Hunor érdemelte ki az elismerést. A férfi főszereplők mezőnyéből Pálfi Ervin emelkedett ki, aki a Zentai Magyar Kamaraszínház Szedjetek szét! című előadásában nyújtott játékával győzte meg a zsűrit.
A legjobb alakítás
A Kristály Színtér zsűrije – Benkő Nóra mellett Hámori Ildikó és Seress Zoltán színművész – a Minden jót, Leo Grande című előadást választotta a legjobbnak, míg a legjobb alakítás díját Pálos Hanna kapta, aki a Mély levegő című darabban állt színpadra.
A közönség elismerését a városmajori nagyszínpadon a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház Árpád-ház című előadása, a Kristály Színtéren pedig a Gólem Színház A Tíz hónap Babilon-ügy című produkciója nyerte el.
Peremartoni Krisztina, a Városmajor művészeti vezetője két fiatal művészt saját alapítású különdíjával támogatott: Herman Flórát az Augusztus Oklahomában, valamint Rózsa Krisztiánt A kétfejű fenevad című előadásból.
A Fidelio szerkesztősége az idén Ficzere Bélának ítélte oda a különdíjat a Nick Hornby novellájából készült CiciKrisztus című produkcióért.
A versenyprogram a Városmajorban a Zentai Magyar Kamaraszínház Domonkos István művei alapján készült Szedjetek szét! című előadásával indult. A szabadkai társulat Spiró György Árpád-ház című darabjával érkezett, míg a Szigligeti Színház Nagyváradról Kálmán Imre operettjét, a Csárdáskirálynőt hozta el Budapestre. A szombathelyi Weöres Sándor Színház társulata Tracy Letts Augusztus Oklahomában című drámáját mutatta be, Szolnokról pedig Shakespeare Vízkereszt, vagy bánom is én című vígjátékának parafrázisa volt látható. A miskolci társulat Weöres Sándor A kétfejű fenevad című művét adta elő.
A kamaraelőadások versenyében a Katona József Színház produkciója, a Kertész Imre önéletrajzi írásából készült Sorstalanság volt látható, az Orlai Produkció Pálos Hannával mutatta be Halász Rita történetét, szintén Mély levegő címmel, Bodor Géza pedig Nick Hornby novellájából rendezte meg a CiciKrisztus című produkciót Ficzere Bélával. A Gólem Színház előadásaként Fullajtár Andrea alakításával volt látható Galló Olga A Tíz hónap Babilon-ügy című műve, Udvaros Dorottya és Medveczky Balázs a Bástya Színház Minden jót, Leo Grande című produkciójában lépett színpadra, a sort pedig Székely Csaba MI vagyok című produkciója zárta, Bakonyi Csilla játékával.
