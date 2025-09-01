1 órája
Táncház a csillagok alatt, Kossuth-díjasok a színpadon: ilyen lesz a 41. Őszi Népművészeti Sokadalom Kisgyőrben
Van egy falu a Bükk ölelésében, ahol minden szeptemberben megelevenednek a hagyományok, a fából faragott oszlopok között pedig felcsendül a népzene. Ez Kisgyőr, ahol szeptember 6–7-én immár negyvenegyedik alkalommal várja a látogatókat az Őszi Népművészeti Sokadalom.
Kisgyőrben a kultúráé lesz a főszerep, immár 41. alkalommal
Forrás: MW/archív
Fotó: Vajda János
Szeptember első hétvégéje Kisgyőrben igazi ünnep lesz idén is, ahogy már több mint négy évtizede. Az Őszi Népművészeti Sokadalom egyszerre találkozás a múlttal, közösségformáló erő a jelenben, és hagyományőrzés a jövő számára.
A kisgyőri sokadalom minden korosztályhoz szól
Szeptember 6-án, szombat délelőtt a gyerekek kacagásától és a kézművesek serény munkájától lesz hangos a falu főtere. A népi játszótér 13 óráig, az ugrálóvár pedig 16 óráig várja a legkisebbeket, miközben a szülők a színes kézműves vásárban barangolhatnak, ahol az ország minden szegletéből érkező mesterek mutatják be portékáikat és a hagyományos technikákat.
A kézműves bemutató és kirakodó vásár résztvevői: Bükki Hegység Népművészeti Egyesület, Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete, Gömöri Kézművesek Társulása, Fügedi Márta Népművészeti Egyesület, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület, Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület, Pásztói Népművészeti Egyesület, Barkó Kézműves Egyesület, Duna–Tisza Népművészeti Egyesület, Hevesi Népművészeti Egyesület, Nyírségi Népművészeti Egyesület.
13 órakor Kékedi László Vilmos, Kisgyőr polgármestere – népi fafaragó művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja – köszönti a vendégeket, a rendezvényt pedig Novák Irén, a közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár nyitja meg. A lovas felvonulás, a borkóstolás és a helyi óvodások kedves műsora gondoskodik róla, hogy a sokadalom igazi ünnepként teljen.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Kossuth-díjas művészek a színpadon
14.30-tól a szabadtéri színpad veszi át a főszerepet. A közönséget Balla Éva, a vármegyei közgyűlés alelnöke köszönti, majd egymást váltják a fellépők. A Kossuth-díjas Berecz András meséivel és dalaival ragadja magával a hallgatóságot, míg a szintén Kossuth-díjjal kitüntetett Petrás Mária barátaival együtt varázsol bensőséges hangulatot. Fellép a Bokros Trió, a Hungaricus együttes, Nagy Csaba, Sipos Mihály és Kardos Mária, valamint az Óbudai Népzenei Iskola tanárai és növendékei is.
Koncert és táncház a csillagok alatt
Színpadra lép az Andrássy Dénes Férfikar, az Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület, a Bükkábrányi Népdalkör, a Kincsásó Néptánccsoport, a Szűcsi Népdalkórus, a Kisgyőri Népdalkör, a Tarsoly Együttes, a Kökörcsin Néptáncegyüttes, a Sarkanyú Huszár Táncegyüttes, a Kisgyőri Tulipánok Gyerek Táncegyüttes. 19 órától a Labyrint együttes koncertje várja a látogatókat, míg 20 órától a Borza Banda húzza a a talpalávalót táncházban, ahol Barsi Csaba tanítja a lépéseket.
A vasárnap a lélek ünnepe
Szeptember 7-én, vasárnap a templomban folytatódik a sokadalom. 10 órakor istentisztelet kezdődik, ahol Kékedi László Vilmos polgármester köszönti a vendégeket, majd Tállai András miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselőjének ünnepi gondolatai következnek. A vasárnap művészi kíséretéről ismét olyan nevek gondoskodnak, mint a Bokros trió, Nagy Csaba lantművész, Petrás Mária, Hungaricus Együttes, Sipos Mihály és Kardos Mária. Az alkalmat szeretetvendégség zárja a templomkertben, ahol a közösség tagjai együtt osztják meg a falatot és a szót.
Tudja, hogy mi a miskolci Zöld Kör? Ennek örülni fognak az autósok - képekkel, videóval