Táncház a csillagok alatt, Kossuth-díjasok a színpadon: ilyen lesz a 41. Őszi Népművészeti Sokadalom Kisgyőrben

Szeptember első hétvégéje Kisgyőrben igazi ünnep lesz idén is, ahogy már több mint négy évtizede. Az Őszi Népművészeti Sokadalom egyszerre találkozás a múlttal, közösségformáló erő a jelenben, és hagyományőrzés a jövő számára.

Nem lesz jobb hely az ősz első hétvégéjén, mint Kisgyőrben az Őszi Népművészeti Sokadalom

Forrás: Kisgyőr

A kisgyőri sokadalom minden korosztályhoz szól

Szeptember 6-án, szombat délelőtt a gyerekek kacagásától és a kézművesek serény munkájától lesz hangos a falu főtere. A népi játszótér 13 óráig, az ugrálóvár pedig 16 óráig várja a legkisebbeket, miközben a szülők a színes kézműves vásárban barangolhatnak, ahol az ország minden szegletéből érkező mesterek mutatják be portékáikat és a hagyományos technikákat.

A kézműves bemutató és kirakodó vásár résztvevői: Bükki Hegység Népművészeti Egyesület, Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete, Gömöri Kézművesek Társulása, Fügedi Márta Népművészeti Egyesület, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület, Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület, Pásztói Népművészeti Egyesület, Barkó Kézműves Egyesület, Duna–Tisza Népművészeti Egyesület, Hevesi Népművészeti Egyesület, Nyírségi Népművészeti Egyesület.

13 órakor Kékedi László Vilmos, Kisgyőr polgármestere – népi fafaragó művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja – köszönti a vendégeket, a rendezvényt pedig Novák Irén, a közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár nyitja meg. A lovas felvonulás, a borkóstolás és a helyi óvodások kedves műsora gondoskodik róla, hogy a sokadalom igazi ünnepként teljen.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Kossuth-díjas művészek a színpadon

14.30-tól a szabadtéri színpad veszi át a főszerepet. A közönséget Balla Éva, a vármegyei közgyűlés alelnöke köszönti, majd egymást váltják a fellépők. A Kossuth-díjas Berecz András meséivel és dalaival ragadja magával a hallgatóságot, míg a szintén Kossuth-díjjal kitüntetett Petrás Mária barátaival együtt varázsol bensőséges hangulatot. Fellép a Bokros Trió, a Hungaricus együttes, Nagy Csaba, Sipos Mihály és Kardos Mária, valamint az Óbudai Népzenei Iskola tanárai és növendékei is.